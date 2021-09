Lolita Ayala donne des détails sur son état de santé après une rumeur selon laquelle elle était délicate

in

« Ma convalescence a pris plus de temps car rappelez-vous qu’il y a cinq ans, j’ai eu un accident d’hélicoptère ; Malgré cela, je suis toujours actif et désireux de continuer à travailler. Je tiens à vous remercier tous pour vos belles paroles, il y a Lolita depuis un moment ! », a-t-il assuré.

En 2015, Lolita ayala Il voyageait en hélicoptère avec le gouverneur de Chihuahua de l’époque, César Duarte Jaquez, et quatre autres personnes à Chihuahua lorsque l’avion s’est effondré d’une hauteur de cinq mètres lors de la manœuvre d’atterrissage. Tous les passagers ont été légèrement blessés.

Puis, en mars de cette année, la communicatrice a signalé qu’elle avait subi un grave accident à la maison qui avait causé une fracture du fémur pour laquelle elle avait dû subir une intervention chirurgicale d’urgence. « J’ai été à l’hôpital pendant une semaine avec ma jambe cassée en morceaux et je me rétablis. Je dois utiliser des béquilles, une marchette et marcher autant que je peux », a-t-il ensuite informé le programme Hoy.