Lolita Flores : Il y a un certain noyau de féminisme avec lequel je ne suis pas d’accord | Vidéo

La chanteuse espagnole, qui compte plus d’une vingtaine de productions de disques, dit avoir été mal interprétée dans sa conception du féminisme. Elle se considère comme une féministe « mais pas comme ceux qui la traitent de nazi », précise-t-elle. Lolita Flores explique qu’elle se sent féminine et indépendante, et qu’elle n’est pas d’accord avec ceux qui sont contrariés par les compliments qui sont faits aux femmes. Voici l’explication de cette diva.

