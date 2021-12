Lolita Flores sur la mort de sa mère : « J’ai commencé à être moi » | Vidéo

Lola Flores « La faraona » est décédée en 1995, laissant un immense héritage musical et aussi une image difficile à surmonter. Sa fille Lolita, qui a actuellement 63 ans, a déclaré que ce n’est qu’après la mort de sa mère que beaucoup ont réalisé ce qu’elle devait accoucher. « Les gens se sont rendu compte que j’étais quelqu’un qui pensait, que j’étais intelligent, que j’avais une voix et un vote, que je n’étais pas juste un autre flyer » du groupe de Lola Flores, a révélé la chanteuse et actrice à Camilo.

Share