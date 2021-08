Lollapalooza annule le set de DaBaby quelques heures avant son heure de début

in

Lollapalooza a brusquement annulé l’apparition de DaBaby ce week-end après l’explosion homophobe du rappeur à Rolling Loud.

DaBaby fait maintenant face à une autre annulation après sa diatribe homophobe sur scène à Rolling Loud la semaine dernière. Quelques heures seulement avant le début du set de DaBaby à Lollapalooza, le rappeur a été informé que sa comparution était annulée. Les organisateurs de Lollapalooza ont publié l’annonce dimanche vers 10 h 30, heure de Chicago, moins de 6 heures avant le début prévu de l’après-midi du rappeur.

On ne sait pas combien de préavis DaBaby et son équipe ont reçu avant l’annonce de l’annulation. À sa place, Lollapalooza a choisi G Herbo et Young Thug pour se produire.

“Lollapalooza a été fondée sur la diversité, l’inclusivité, le respect et l’amour”, a déclaré le festival. « Dans cet esprit, DaBaby ne se produira plus à Grant Park ce soir. La performance de Young Thug aura désormais lieu à 21h00 sur la scène Bud Light Seltzer, et G Herbo se produira à 16h00 sur la scène T-Mobile.

Les deux créneaux étaient considérés comme de premier ordre, bien que la perte du créneau de 21 heures soit le plus douloureux. DaBaby se préparait à se produire devant plus de 100 000 fans – au moins – tout en aidant à clôturer le festival de quatre jours. Mais cette position de haut niveau s’est rapidement transformée en un handicap, les organisateurs de Lollapalooza étant sans aucun doute confrontés à une pression croissante pour éliminer DaBaby de la facture.

On ne sait pas si DaBaby sera indemnisé pour les concerts réduits. Bien que les représentants de DaBaby soient susceptibles d’exiger un paiement en l’absence si une rupture de contrat claire ne peut être établie.

Pendant ce temps, on ne sait pas non plus si d’autres annuleront également le rappeur. Jusqu’à présent, le label de DaBaby, Interscope/Universal Music Group, est resté silencieux. Mais le sponsor de mode Boohoo a rompu ses liens avec le rappeur, et d’autres pourraient lui emboîter le pas.

Pour ceux qui viennent de se connecter, DaBaby a fait face à un contrecoup extrême après un cri homophobe au public de Rolling Loud. “Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH, le sida ou l’une de ces maladies sexuellement transmissibles mortelles, alors allumez votre téléphone portable”, a crié le rappeur à la foule.

« Mesdames, si votre chatte sent l’eau, allumez votre téléphone portable. Les gars, si vous n’êtes pas en train de sucer de la bite sur le parking, allumez votre téléphone portable.

DaBaby a ajouté qu’il ‘gardait’ la réalité’ après que des murmures eurent traversé la foule.

Comme si cela ne suffisait pas, DaBaby a ensuite présenté des « excuses » en notant que son « appel à l’action » n’était pas destiné à ses fans gays, car ils ne sont pas des « junkies » ou du type « méchant » qui contracteraient le VIH. ou le SIDA. Bien sûr, cela n’a fait qu’empirer la situation, tout en suscitant les critiques d’Elton John, Dua Lipa, Madonna et Questlove de The Roots.

Incidemment, TI et Boosie Badazz ont pris la défense de DaBaby. TI a en fait pris la défense de DaBaby à deux reprises et a critiqué les gens pour avoir intimidé le rappeur.

« Pourquoi les mots provoquent-ils une réaction si viscérale qui conduira quelqu’un à essayer d’attaquer, de vilain, de diaboliser, de crucifier et de condamner ? » a demandé le rappeur. «Cette merde, c’est comme, maintenant, vous intimidez. Nous nous sommes tous arrêtés au nom des gais et des lesbiennes et des membres de la communauté gay parce que nous pensions que c’était des conneries pour vous de devoir être intimidés. Mais je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait fait cela pour avoir l’impression que vous auriez maintenant le pouvoir de venir nous intimider.