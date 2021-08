Lollapalooza établit la norme de santé pour les futurs festivals à suivre et à améliorer (les organisateurs d’événements en prennent note)

Lollapalooza a organisé l’un des premiers plus grands festivals de musique aux États-Unis, marquant son 30e anniversaire. Alors, quels sont les résultats dix jours plus tard ?

Le festival est devenu un catalyseur pour que les organisateurs d’événements respectent les protocoles de base traitant de la pandémie pour les festivals à l’avenir, à commencer par une preuve de vaccination et des tests négatifs. Bonnaroo et AEG Presents ont pris les mesures nécessaires pour mettre à jour leurs politiques de santé pour leurs futurs événements.

Avant l’événement, Lollapalooza a souligné que les participants doivent se conformer à leur engagement en matière de santé des fans pour être autorisés à participer à l’événement chaque jour. Une preuve de vaccination COVID-19 ou un test COVID-19 négatif avant le festival était un protocole requis pour que les participants entrent au festival chaque jour. Avant le festival, les gens se méfiaient s’il y aurait un contrôle réel ou non.

Alors que j’assistais moi-même au festival, j’avais vu à plusieurs reprises des gens se voir refuser les portes s’ils n’avaient pas les documents appropriés. A chaque entrée, il y avait du personnel et des dizaines de cartons de masques facilement disponibles. Dans tout le parc, vous trouverez des pompes de désinfectant pour les mains en plus des poubelles et des bacs de recyclage. Lollapalooza a également signalé que 90% des participants ont montré une preuve de vaccination tout au long des quatre jours du festival. Dix jours après la fin du festival, les autorités sanitaires de Chicago ont signalé 203 cas de COVID-19 liés à Lollapalooza. Cependant, ils n’ont pas encore signalé d’hospitalisations ou de décès liés au festival.

« Rien d’inattendu ici… Aucun signe d’un ‘événement de super diffusion.’ Mais clairement, avec des centaines de milliers de personnes fréquentant Lollapalooza, nous nous attendrions à voir des cas. » dit le commissaire du ministère de la Santé publique, la Dre Allison Arwady.

L’équipe Lollapalooza a constamment mis à jour ses pages de médias sociaux de tout échange ou événement spécial pendant le festival ou de tout après-spectacle prévu tout au long des quatre jours. Les échanges comprenaient des changements de programmation quotidiens, des changements d’horaire ou des artistes échangés parce qu’ils n’assistaient plus au festival.

L’événement de quatre jours avait une programmation empilée avec des artistes musicaux allant de Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, Tyler, The Creator, Foo Fighters, et plus encore. La diatribe de DaBaby à Rolling Loud ne correspondait pas à la mission d’inclusion et de diversité de Lollapalooza, ce qui a entraîné l’annulation de sa performance qui était censée clore l’une des étapes le dernier jour de l’événement.

De nombreux festivals comme iHeart Radio Music Festival, Day N Vegas, Governors Ball et bien d’autres ont retiré DaBaby de leur programmation en suivant les traces de Lollapalooza.

Abordant la mission d’inclusion et de diversité du festival, Lollapalooza est connu pour avoir des interprètes en langue des signes américaine pour divers ensembles, principalement les plus grands actes. Un interprète était devenu viral sur TikTok pour son interprétation lors de la performance WAP de Megan Thee Stallion. L’interprète, connue sous le nom de @kelly4access sur Instagram, a décidé d’utiliser sa plateforme pour partager l’importance des interprètes musicaux et à quel point ils sont passionnés par le soutien aux créateurs sourds.

« Voir un interprète à un concert ne devrait pas être choquant. Voir un interprète sourd en tournée avec chaque artiste devrait être la norme !

L’interprète auditif a également pris le temps de crier les professeurs d’ASL et d’autres contributeurs de couverture de musique ASL à la communauté via cette publication Instagram.

C’était la première fois que j’assistais à Lollapalooza. J’avais hâte de voir à quoi ressemblerait un festival de musique de cette envergure après la quarantaine. De plus, j’étais intrigué de voir comment les nouveaux mouvements de la musique dans la technologie et le métavers se dérouleraient lors d’un événement en direct.

Il y avait un total de neuf étapes à travers Grant Park, avec différentes équipes et sponsors pour chacune. L’étape la plus impressionnante a été celle de Solana X Perry. Cette scène a présenté des actes EDM d’artistes comme Steve Aoki, Alison Wonderland, Oliver Heldens, Yellow Claw, et plus encore. Cette étape était la plus élevée en termes de visuels et de technologie utilisée pour les écrans et l’art numérique affiché.

La scène de Perry est populaire parmi les participants annuels de Lollapalooza pour les actes EDM. Cette année, Solana a rejoint Perry’s pour sponsoriser la scène. Solana est une plate-forme blockchain qui aide les créateurs à développer des applications cryptographiques avec lesquelles divers artistes et entreprises de musique commencent à s’engager. Solana alimente également les tout premiers NFT de Lollapalooza à l’occasion du 30e anniversaire.

Ici, vous pouvez jeter un œil aux NFT en direct : https://lollapalooza.live-nfts.com/.

De nombreux artistes se produisant sur les plus grandes scènes se produisaient dans un festival de musique pour la première fois cette année en raison de leur viralité au cours de l’année 2020 et de la quarantaine. Par exemple, des artistes comme Jxdn, Giveon, Megan Thee Stallion et Jack Harlow ont rapidement augmenté leur public jusqu’à attirer de grandes foules pour leur set.

Lollapalooza s’est associé à Hulu pour donner aux fans de musique à la maison l’occasion de découvrir le festival. Alors que 2020 présentait des défis pour l’industrie de la musique en direct, la diffusion en direct a permis aux artistes de se connecter avec leur public en dehors des spectacles en direct. Nous commencerons à voir davantage l’utilisation des diffusions en direct pour les concerts et les festivals à mesure que les événements progresseront pour accueillir les fans de musique qui ne peuvent pas assister à l’événement ou qui ne sont pas encore à l’aise avec des événements en personne plus importants. Non seulement cela crée une plus grande accessibilité pour les fans de musique, mais cela va également étendre les événements à une portée beaucoup plus large.

Les professionnels de la musique live et des tournées ont été les plus durement touchés pendant la pandémie et l’incertitude quant au moment où les choses reviendraient à la «normale». Lollapalooza et C3 Presents pourraient être un exemple pour les organisateurs d’événements qui planifient des festivals prévus pour 2021 de diverses manières, en commençant par exiger les dossiers de vaccination et le test COVID-19 négatif de 72 heures avant la date du spectacle. Il est temps que les sociétés de production intensifient leurs efforts et prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur personnel et des spectateurs.

Après Lollapalooza et C3 Presents, Goldenvoice d’AEG a annoncé hier : « Goldenvoice exigera une preuve de vaccination complète pour les spectateurs et le personnel de l’événement dans tous nos sites et festivals. La politique de vaccination, limitée uniquement comme requis par la loi, sera pleinement en vigueur dans tout le pays au plus tard le 1er octobre 2021. Jusqu’au 1er octobre, nous mettrons en œuvre une politique de preuve de vaccination ou d’un test COVID négatif effectué dans les 72 heures. de la date du spectacle là où cela est permis.

Comme ce ne sont que les premières étapes pour s’assurer que la musique live ne prend pas un autre arrêt, les organisateurs d’événements doivent travailler avec des agents de conformité COVID-19 certifiés (CCO) pour leurs tournées et festivals. L’importance d’assurer la sécurité des spectateurs est importante. Cependant, certaines personnes ne sont pas conscientes du travail acharné et des grandes équipes qui se mettent en danger pour créer ces moments mémorables pour les participants. La dotation en personnel des CCO au début de la planification de l’événement pourrait garantir les meilleures pratiques à jour pour les organisateurs d’événements afin de réaliser des spectacles de la manière la plus sûre possible.

La société de production d’événements C3 Presents exigera le même engagement de santé pour le prochain festival de musique de Bonnaroo en septembre.

Découvrez quelques-uns des ensembles complets de Lollapalooza :

Tyler, le créateur ensemble complet

Ensemble complet d’Oliver Heldens

Ensemble complet de Steve Aoki

Ensemble complet Marshmello