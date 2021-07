Lollapalooza établit un programme de 2,2 millions de dollars pour soutenir l’éducation artistique dans les écoles publiques de Chicago

Lollapalooza les organisateurs ont annoncé aujourd’hui la Fonds d’éducation artistique Lollapalooza, un investissement de 2,2 millions de dollars pour soutenir l’éducation artistique de plus de 100 000 élèves des écoles publiques de Chicago (CPS). Le festival de musique de classe mondiale s’associera avec le principal établissement d’enseignement artistique de Chicago Ingéniosité distribuer le financement des programmes d’arts transformateurs aux écoles de la SCP ayant le moins d’accès aux arts.

“Nous faisons partie de la communauté de Chicago depuis 2005 et cet investissement nous permet d’étendre notre impact de manière significative”, a déclaré Charlie Walker, partenaire, C3 présente, Lollapalooza promoteur. « Nous savons que la prochaine génération d’artistes et de musiciens grandit ici même dans les écoles de Chicago, mais trop d’enfants ont peu ou pas accès à l’éducation artistique. Fonds d’éducation artistique Lollapalooza vise à garantir que tous les élèves de l’école publique de Chicago aient la possibilité de développer leur talent créatif », a-t-il ajouté.

L’engagement de 2,2 millions de dollars, à répartir entre 2021 et 2026, vise à combler l’écart dans l’éducation artistique et s’associera à Ingéniosité‘s Fonds pour les écoles créatives qui administrera et distribuera les fonds directement aux écoles. Le soutien sera ciblé sur les quartiers de Chicago, où 105 000 étudiants CPS à prédominance noire, latine et à faible revenu n’ont pas accès aux arts. Chaque année, les écoles sous-financées pourront demander un financement pour soutenir les investissements dans les professeurs d’art et de musique afin de soutenir de nouveaux programmes. Ce soutien essentiel fournira aux élèves des programmes éducatifs qui encouragent la créativité, améliorent l’environnement d’apprentissage et conduisent à un engagement plus fort dans la scolarité. Des informations sur la façon dont les fonds seront alloués peuvent être trouvées à cet endroit.

« C’est précisément pour combler l’écart d’équité dans l’éducation artistique que nous avons créé le Fonds pour les écoles créatives. Cette contribution fournira à 220 écoles publiques de Chicago des programmes d’arts et de musique élargis », a déclaré Paul Sznewajs, directeur exécutif de Ingéniosité. « Les étudiants que nous servons connaissent Lollapalooza comme une opportunité pour les musiciens de se produire sur la plus grande scène du monde ; maintenant, ils sauront Lollapalooza être un partisan de la musique sur les plus jeunes scènes de Chicago. Nous remercions C3 pour leur don important et pour nous avoir approchés avec un plan audacieux pour aider à répondre à ce besoin. »

Depuis 2012, le Fonds pour les écoles créatives a soutenu des partenariats artistiques conçus et dirigés par des enseignants au sein des écoles CPS. Ces programmes comportent souvent des collaborations avec des organisations artistiques communautaires et des artistes enseignants, apportant les riches ressources culturelles de Chicago dans ses salles de classe.

“Pendant trop longtemps, nos enfants dans les communautés à faible revenu et les communautés de couleur ont souffert d’un manque chronique d’espaces créatifs dans leurs écoles”, a déclaré le maire de Chicago. Lori E. Lightfoot. « Cet investissement et ce partenariat avec le Fonds d’éducation artistique Lollapalooza contribuera de manière significative à résoudre ce problème et à enrichir la vie de plus de 100 000 étudiants en leur donnant les ressources dont ils ont besoin pour s’épanouir académiquement et artistiquement. »

« L’éducation artistique et musicale aide les élèves à libérer leur potentiel créatif et notre objectif est de faire en sorte que chaque élève du SPC ait accès à une programmation artistique riche », a déclaré Dr José M. Torres, PDG par intérim des écoles publiques de Chicago. « Je tiens à remercier le Fonds d’éducation artistique Lollapalooza pour leur partenariat continu. Ce don généreux profitera à des milliers d’élèves du CPS à compter de cette année scolaire lorsque nous les accueillerons de nouveau en classe cinq jours par semaine le lundi 30 août. »

Lancé par le fondateur Perry Farrell en 1991 en tant que festival itinérant, Lollapalooza demeure un innovateur dans la culture des festivals 30 ans plus tard. Lollapalooza a été le premier festival à réunir des artistes d’un large éventail de genres musicaux sur un même programme, il a également été le premier à voyager, le premier à s’étendre sur plusieurs jours, le premier à introduire une deuxième scène, le premier à mêler art et activisme , le premier à compenser ses émissions de carbone, le premier à mettre des artistes de musique électronique sur la scène principale, le premier à créer une programmation familiale, le premier à s’installer dans un centre-ville urbain et le premier à se développer à l’international.

Lollapalooza est devenu un festival annuel de classe mondiale à Chicago (2005), ainsi que dans des pays culturellement riches comme le Chili, l’Argentine, le Brésil, l’Allemagne, la France et la Suède. Lollapalooza est l’une des premières destinations musicales pour les fans de musique aux États-Unis et à l’étranger. Lollapalooza célèbre son 30e anniversaire en 2021, continuant à offrir aux fans quatre jours complets de musique exceptionnels et plus de 170 groupes sur 8 scènes. En 2019 Lollapalooza a généré un impact économique local de plus de 247 millions de dollars et a généré un total de 1,692 milliard de dollars depuis 2010.

Lollapalooza est produit par Perry Farrell, William Morris Endeavour Divertissement et C3 présente.

Crédit photo: Tim Smith