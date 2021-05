Lollapalooza revient avec Foo Fighters, Miley Cyrus et plus

Avec un préavis d’un jour, Lollapalooza a alerté les festivaliers que le festival revenait pour l’été.

Le 18 mai, la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a annoncé via Twitter: «Cela se passe. Lollapalooza revient. Conformément à nos conseils en matière de santé publique, le festival de classe mondiale revient dans la ville plus tard cet été. »

Le festival continuera de se dérouler cette année au Grant Park historique de Chicago. Miley Cyrus, Foo Fighters, Post Malone et Tyler, The Creator sont en tête d’affiche de l’événement de quatre jours du 29 juillet au 1er août. Parmi les autres artistes notables du projet de loi 2021, citons Megan Thee Stallion, Journey, DaBaby, Roddy Ricch, Marshmello, Kaytranada, Brockhampton, Jack Harlow, Steve Aoki, etc.

Comme Brockhampton, Omar Apollo et Lauren Sanderson, beaucoup de ces artistes ont organisé des concerts en direct pour leurs fans à la maison, interprétant d’anciennes et de nouvelles versions en 2020. Maintenant, les fans seront de retour et prêts à assister à ces performances en direct et en personne.

Lollapalooza revient à pleine capacité et pour assurer la sécurité de tous les participants à l’événement, les participants doivent avoir une vaccination COVID-19 complète ou un test COVID-19 négatif dans les 24 heures suivant le festival.

Avant d’acheter votre pass, il est noté: «Conformément aux directives de santé publique locales en vigueur, une vaccination COVID-19 complète ou des résultats négatifs au test COVID-19 seront nécessaires pour assister à Lollapalooza 2021. Pour les clients qui ne sont pas complètement vaccinés, un résultat négatif Le résultat du test COVID-19 doit être obtenu dans les 24 heures suivant la participation à Lollapalooza chaque jour. Les détails sur le processus d’inscription au festival seront disponibles début juillet. »

Les amateurs de musique et les festivaliers chevronnés ont hâte de revenir au festival emblématique. Lollapalooza a une grande opportunité de partager les innovations à venir dans l’industrie du live après la quarantaine et de préparer le terrain pour les festivals de musique à venir cette année.

Les billets sont en vente maintenant, en direct sur leur site Web.