L’icône du skateboard professionnel à la retraite, Tony Hawk, est la dernière célébrité sur le boom de la NFT, annonçant la sortie imminente d’une vidéo symbolique représentant son dernier ollie à 540 degrés via Ethernity Chain. Ce sera la dernière fois que les fans pourront voir Hawk exécuter le tour, après avoir décroché son premier tour il y a 32 ans en 1989.

Aujourd’hui âgé de 52 ans, Hawk est devenu l’un des meilleurs skateurs mondiaux à l’âge de 16 ans et est réputé pour avoir réalisé la toute première rotation à 900 degrés aux X-Games de 1999. Il occupe également une place dans le cœur de nombreuses personnes pour la série de jeux vidéo à succès Tony Hawk’s Pro-Skater.

Il a révélé que les NFT tomberaient dans les semaines à venir et a partagé une vidéo le montrant en train de pratiquer la cascade qui lui a laissé les larmes aux yeux après son achèvement. L’ancien pro a noté qu’à son âge, le 540-ollie était «devenu plus effrayant ces dernières années» et sa «volonté de claquer de façon inattendue» dans le fond du half-pipe avait «diminué au cours de la dernière décennie».

Cependant, il n’y a pas de honte à abandonner une cascade que la plupart des jeunes de 20 ans ne peuvent pas effectuer et à tirer profit du processus.

Un homme de New York vend des pets tokenisés pour 85 $

Grâce à la puissance de la technologie blockchain, vous pouvez désormais péter pour de l’argent. Un artiste basé à Brooklyn et ses copains viennent de vendre un NFT représentant une année de pets pour 85 $ sur le marché NFT OpenSea.

Le projet a débuté l’année dernière pendant la quarantaine, sans objectif de le symboliser jusqu’à ce que le groupe voie les prix ridicules qui étaient lancés pour les NFT en ligne. Le principal homme derrière les pets, Alex Ramírez-Mallis, a déclaré au New York Post: «L’engouement pour la NFT est absurde – cette idée de valoriser quelque chose de intrinsèquement intangible.

La capacité de Ramírez-Mallis à tirer un profit de la rupture du vent pourrait en fait être possible sur OpenSea, car ils ne prennent pas les frais de gaz à l’avance pour frapper les jetons.

«J’espère que ces pets NFT pourront à la fois critiquer [the absurdity], faire rire les gens et me rendre riche », a-t-il déclaré.

L’artiste brûlera les NFT Star Wars et Marvel pour vous, littéralement

Mogul Productions, une plate-forme décentralisée de financement de films, lancera une série de NFT en collaboration avec le dessinateur de bandes dessinées Marvel et DC Rob Prior. La première édition comprendra trois pièces inspirées de Star Wars, Marvel et Wolf of Wall Street, qui seront vendues aux enchères sur la plateforme Mogul à la fin du printemps.

Dans le cadre de la vente aux enchères NFT, les acheteurs ont la possibilité de recevoir l’œuvre originale ou de la regarder être incendiée par l’artiste via une vidéo. NFT représentant une peinture incarcérée de l’artiste de rue britannique Banksy a rapporté près de 400 000 $ aux enchères.

Ripple cherche des moyens d’incorporer les NFT dans le grand livre XRP

Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a déclaré qu’il cherchait des moyens potentiels d’incorporer des jetons non fongibles dans le registre XRP. Dans une interview avec Thinking Crypto publiée sur YouTube le 17 mars, Schwartz a noté qu’il était intrigué par les NFT, en particulier le «désir des gens de collecter des choses»:

« Si vous regardez NBA Top Shot, qui est un excellent projet NFT – ils ont une expérience utilisateur fantastique, mais l’important est que j’ai une relation avec quelque chose qui signifie quelque chose pour moi que personne d’autre n’a. »

Schwartz voit également le potentiel des NFT pour réformer les droits et la propriété numériques, et note que les consommateurs sur des plates-formes telles que Hulu, Netflix et Apple ne possèdent pas de chansons ou de films, ce qui les laisse victimes des fluctuations des prix d’abonnement et perd leur contenu si le les plates-formes cessent leurs activités.

NFL Star Patrick Mahomes NFT va pour plus de 80000 $

La star de la NFL, Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City, a suivi Rob Gronkowski, avec une vente aux enchères NFT sur MakersPlace qui doit se clôturer le 20 mars.

Le NFT drop «Museum of Mahomes» décrit les plus grands moments sportifs de la carrière du joueur, tels que les GIF des trophées des joueurs les plus précieux et des illustrations de plans d’action en jeu. La baisse a six éditions ouvertes et une seule édition qui doit fermer demain avec une offre actuelle de plus de 80 000 $.