L’Olympiacos-CSKA Moscou suspendu en raison de points positifs dans un club grec

28/12/2021 à 16:51 CET

L’Euroligue a annoncé mardi la suspension du match prévu demain entre l’Olympiacos grec et le CSKA Moscou, correspondant au dix-huitième tour de la phase régulière, pour les cas de covid-19 enregistrés dans l’équipe grecque.

Après avoir détecté plusieurs positifs qui vous laissent sans le minimum de huit joueurs de la liste d’autorisation apte à jouer, l’Olympiacos a demandé la suspension du match qui a été estimée.

L’Euroligue a souligné que selon le règlement spécial en raison de covid-19 chaque match peut être reprogrammé jusqu’à trois fois s’il y a des dates disponibles, il coordonnera en même temps avec les deux clubs les meilleures options pour cela et communiquera ensuite la date alternative.

Deux autres matchs reportés

En plus de cette rencontre, la compétition a également reporté Fenerbahce-Real Madrid et Armani Milan-Alba Berlin, également prévue demain le même jour, avant les contagions à l’équipe madrilène et à l’italienne.