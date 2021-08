L’Olympiacos et le Rapid Vienna approchent de la phase de groupes

in

19/08/2021 à 23h10 CEST

L’Olympiacos et le Rapid Vienna chérissent leur présence en phase de groupes de la Ligue Europa après avoir battu avec succès le Slovan Bratislava et Zorya lors du match aller du dernier tour de qualification, 3-0.

Mohamed Mady Camara, Pape Abou Cissé et Vasil Bojikov a donné la victoire à l’équipe portugaise Pedro Martins dans l’affrontement joué au stade Karaiskaki à Athènes qui rapproche le champion hellénique de son objectif européen.

Taxiarchis Fontaines, Ercan kara et Marco Gruell ils ont offert la victoire nette au représentant autrichien qui n’a pas laissé le choix à l’Ukrainien Zorya.

Omonia Nicosie, qui a battu Anvers (4-2), les Rangers, qui ont battu l’Arménien Alashkert (1-0), le Turc Fenerbahce, qui a battu le HJK Helsinki avec le même score, et Sturm Graz ont également mis leur classement sur la bonne voie. La Slovène Mura à l’extérieur (1-3).

Les duels entre le Slavia Prague et Legia (2-2) et les Danois Randers et Galatasaray d’Istanbul (1-1), se sont fait au détriment des matches retour qui se joueront la semaine prochaine.

Les matchs retour se joueront le 26 août.

– Résultats de la première étape des manches qualificatives :

Celtic (ESC) 2 – AZ Alkmaar (NED) 0

. jeudi

Omonia Nicosie (CYP) 4 – Anvers (BEL) 2

Randers (DIN) 1 – Galatasaray (TUR) 1

Slavia Prague (CZE) 2 – Legia Varsovie (POL) 2

Mura (SLO) 1 – Sturm Graz (AUT) 3

Fenerbahçe (TUR) 1 – HJK Helsinki (FIN) 0

Olympiacos (GRE) 3 – Slovan Bratislava (SVK) 0

Rangers (ESC) 1 – Alashkert (ARM) 0

Rapid Vienne (AUT) 3 – Zorya (UKR) 0

. mardi

Etoile Rouge (SRB) 4 – Cluj (RUM) 0