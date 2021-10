L’Olympiakos Le Pirée remporte la victoire après avoir battu Fenerbahçe 0-3

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Olympiakos a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à Fenerbahçe 0-3 lors du match qui s’est déroulé au Stade Sukru Saracoglu ce jeudi. Les Fenerbahçe Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Eintracht Francfort. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Olympiakos Le Pirée il a remporté son dernier match du tournoi 2-1 contre le Anvers Royal. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Istanbul est troisième, tandis que la Olympiakos C’est d’abord après la fin du match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe grecque, qui a débuté à la Stade Sukru Saracoglu avec un objectif de Francisco Soares en minute 6, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Olympiakos Le Pirée, qui rallonge les distances avec un peu de Giorgos Masouras à la 62e minute. L’équipe visiteuse s’est à nouveau jointe, prenant ses distances grâce à un autre but de Giorgos Masouras, réalisant ainsi un doublé à 68 minutes, terminant le match sur un score final de 0-3.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Fenerbahçe qui sont entrés dans le jeu étaient Miha zajc, Mergim berisha, Muhammed Gumuskaya, Max meyer et Fatih Yigit Sanliturk remplacement Luiz Gustavo, Diego rossi, Enner Valence, Mert Hakan Yandas et Ferdi Kadioglu, tandis que les changements dans le Olympiakos Ils étaient Kenny lala, Pierre kunde, Youssef El Arabi, Mathieu Valbuena et Marios vrushai, qui est entré pour fournir Ousseynou Ba, Henri Onyekuru, Francisco Soares, Giorgos Masouras et Caméra Mady.

L’arbitre a donné un carton jaune à Enner Valence et Miha zajc par l’équipe locale déjà Oleg Reabciuk, Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba par l’équipe grecque.

Avec ce résultat, le Fenerbahçe reste avec un point, occupant une place de non-continuation dans la compétition et le Olympiakos obtient six points, occupant une place pour accéder à la phase suivante de la compétition après avoir remporté le match.

Le prochain tour de la phase de groupes de la Ligue Europa affrontera les Fenerbahçe à la maison contre lui Anvers Royal, Pendant ce temps, il Olympiakos Le Pirée fera face à la maison à lui Eintracht Francfort.

Fiche techniqueFenerbahçe :Altay Bayindir, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Filip Novak, Bright Osavi-Samuel, Mert Hakan Yandas (Max Meyer, min.75), Luiz Gustavo (Miha Zajc, min.70), Ferdi Kadioglu (Fatih Yigit Sanliturk, min. .84), Enner Valencia (Muhammed Gumuskaya, min.75), Diego Rossi (Mergim Berisha, min.70) et Dimitris PelkasOlympiakos Le Pirée :Tomas Vaclik, Giorgos Masouras (Mathieu Valbuena, min.89), Pape Abou Cissé, Sokratis, Ousseynou Ba (Kenny Lala, min.46), Oleg Reabciuk, Aguibou Camara, Mady Cámara (Marios Vrushai, min.89), Andreas Bouchalakis , Henry Onyekuru (Pierre Kunde, min.64) et Francisco Soares (Youssef El Arabi, min.86)Stade:Stade Sukru SaracogluButs:Francisco Soares (0-1, min. 6), Giorgos Masouras (0-2, min. 62) et Giorgos Masouras (0-3, min. 68)