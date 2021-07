L’olympien américain Gable Steveson court après l’or et rêve de catcheur professionnel

Gable Steveson adore faire le show, pendant et après ses plus gros matchs.

Quelques instants après avoir remporté les essais olympiques américains à 125 kilogrammes pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo, il détachait la sangle de son maillot lorsqu’il a entendu la foule chanter.

“Backflip ! Backflip !”

Steveson avait déjà célébré des victoires avec des backflips – tout un exploit pour un homme qui pèse environ 275 livres. Et même s’il était épuisé après s’être qualifié pour ses premiers Jeux olympiques, il n’a pas pu s’en empêcher. L’homme qui aspire à devenir une superstar de la World Wrestling Entertainment comme son mentor, Brock Lesnar, devait tenir le coup.

“Alors, j’ai juste tiré la sangle et je me suis dit : ‘Oublie ça, allons-y.'”, a-t-il déclaré. “Je viens de faire le flip, et maintenant tout le monde le demande partout où je vais. Et c’est comme ma marque de fabrique. Genre, les gens attendent que je fasse un flip. Et qui sait quand sera le prochain.”

Steveson, 21 ans, espère transférer ce fanfaron en devenant l’un des plus jeunes médaillés d’or olympiques américains de lutte. Il veut que cette étape aide à lancer une carrière à la WWE. Finalement, il espère se retrouver dans des films comme l’ancienne star de la WWE Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

“Vous pouvez voir que lorsque les lumières deviennent brillantes, Gable vient jouer”, a-t-il déclaré. “Et je pense que c’est le numéro un avec moi. Et je pense que c’est ce à quoi les gens peuvent s’attendre avec moi partout où je vais.”

La célébrité de Steveson était apparemment planifiée. Sa mère l’a nommé Gable Dan – d’après l’icône de catch Dan Gable. Gable a été deux fois champion national de lutte dans l’Iowa State et médaillé d’or olympique en 1972.

Steveson, originaire d’Apple Valley, dans le Minnesota, a déclaré que le nom de Gable était connu dans la région.

“Ma mère n’avait pas encore de nom pour moi, et elle n’arrêtait pas d’entendre le nom de Dan Gable, et Dan Gable est comme une légende de la lutte pour nous”, a déclaré Steveson. « Il est l’un des meilleurs pour le faire. Et elle n’arrêtait pas d’entendre son nom encore et encore.

Steveson a géré la pression qui accompagne le fait d’avoir ce nom dans le sport. Il a suivi les traces de Lesnar en remportant un championnat national en tant que poids lourd pour l’Université du Minnesota. Il a remporté le trophée Dan Hodge en tant que meilleur lutteur universitaire du pays après une saison de 17-0. Puis il a remporté les essais olympiques. Maintenant, il pourrait compléter son CV à Tokyo.

Mais pour tout le sens du spectacle, Steveson est le plus spécial sur le tapis. Il a la puissance attendue d’un grand homme mais possède une rapidité et une agilité inhabituelles pour quelqu’un de sa taille, lui permettant de lutter différemment de la plupart de ses adversaires.

“Vu son athlétisme et sa vitesse, sa rapidité, son positionnement, la façon dont il peut tourner et créer des angles – vous ne le voyez pas vraiment chez les poids lourds”, a déclaré son compatriote olympique américain Kyle Dake. “La plupart du temps, ce sont de gros et forts poids lourds, qui poussent, poussent, poussent et, vous savez, ils gagnent en quelque sorte en ayant la défense la plus forte et en ne faisant pas d’erreurs. Gable va lutter et lutter contre un tas de positions. “

L’étoile de Steveson monte rapidement. Il a été photographié avec la star de la WWE Roman Reigns et son manager, Paul Heyman, à WrestleMania de cette année – un événement que Steveson appelle le Super Bowl de la lutte professionnelle. Il a lancé le premier lancer lors d’un match des Twins du Minnesota le 11 juin. Et il a dit qu’il s’habitue aux enfants qui veulent son autographe quand il va à l’épicerie.

Mais il veut garder les choses en perspective. Le Turc Taha Akgul, médaillé d’or olympique de 2016, est en passe de remporter l’or. Steveson a cité une autre icône de la WWE – “Nature Boy” Ric Flair – en décrivant ce qui pourrait être à venir.

“C’est l’homme”, a déclaré Steveson. “Pour être l’homme, vous devez battre l’homme.”

Steveson a déclaré que Geno Petriashvili, de Géorgie, est également un adversaire dangereux qui est « tout aussi bon » qu’Akgul. Petriashvili a battu Akgul pour remporter le championnat du monde en 2019 et est la tête de série n ° 1.

“Ce sont les Jeux Olympiques”, a déclaré Steveson. “Tout le monde est bon. Les choses peuvent arriver. Et je viens pour cette médaille d’or, évidemment, tout comme eux. Donc ça va être une bataille.”