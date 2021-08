L’olympien Sifan Hassan remporte l’or après une chute pendant la course ⋆ .

Tout le monde aurait dû savoir qu’il serait difficile de garder un coureur de fond Sifan Hassan longtemps à ces Jeux olympiques.

Le démon de la vitesse le plus occupé au monde a remporté non pas une, mais deux victoires remarquables lundi. Sa course pour la médaille d’or au 5 000 mètres féminin est survenue à peine 11 heures après qu’elle s’est remise d’une chute effrayante dans le dernier tour de sa course de 1 500 mètres pour non seulement terminer cette course, mais aussi la gagner.

Ces deux victoires ont permis à Hassan, l’éthiopien de 28 ans qui représente maintenant les Pays-Bas, de remporter non pas une, ni deux, mais trois médailles – dans le 1500, le 5000 et le 10000.

C’est un voyage inédit qui nécessitera huit courses sur six jours.

C’est le germe d’une «idée folle» – ses mots – qui, selon certains, l’élèvent au statut de GOAT simplement pour avoir essayé.

Sifan Hassan, des Pays-Bas, célèbre en franchissant la ligne d’arrivée pour remporter la finale du 5 000 mètres féminin aux Jeux olympiques d’été de 2020, le lundi 2 août 2021, à Tokyo. (AP Photo/David J. Phillip)

Cela n’a pas été aidé du tout par le genre de chute qui met la plupart des coureurs hors course, sans parler de la poursuite de l’histoire.

“C’est assez fou”, coureur US 5000 Karissa Schweizer mentionné. « Sans parler du fait qu’elle triple, mais pour faire une chute et être capable de garder son sang-froid, puis de venir ici et de gagner le 5 km. C’est assez fou.

La course du matin, la chaleur de 1 500 mètres, aurait dû être un échauffement sans tracas pour l’événement principal de Hassan plus tard dans la journée. Courant depuis l’arrière, comme c’est sa préférence, elle se préparait à bouger alors que la phalange de 15 coureurs approchait du début du dernier tour.

Mais le Kenya Edinah Jebitok trébucha et tomba au sol juste devant elle. Hassan a essayé de sauver les choses en écrasant son adversaire tombé, mais a plutôt trébuché et a fait un demi-tonneau.

La plupart des coureurs auraient pu l’appeler un jour. Hassan était à terre pendant environ deux secondes, puis a bondi et a commencé un retour des plus incroyables – de l’arrière du peloton au premier en l’espace d’environ 60 secondes.

« Elle est phénoménale », la coureuse canadienne du 5 000 mètres Andrea Seccafien mentionné. “Elle a bouclé un tour de 60 secondes avec une chute, alors elle a probablement couru environ 55. Donc, oui, elle est à un autre niveau, c’est sûr.”

Un travail épuisant, et le monde de l’athlétisme a attendu pendant le déjeuner et le dîner pour voir ce que Hassan aurait laissé dans le réservoir à son retour pour sa première course pour la médaille d’or.

Sifan Hassan de l’équipe des Pays-Bas assiste à la première manche du 1500 m femmes le dixième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Stade olympique le 02 août 2021 à Tokyo, Japon. (Photo de Michael Steele/.)

Réponse : beaucoup.

S’attardant dans le dos, puis au milieu du peloton pendant les 11 premiers tours sur une piste encore détrempée par une tempête de pluie précédente, elle a donné le coup d’envoi à environ 250 mètres de la fin. Elle a remporté la course en 14 minutes, 36,79 secondes – un temps piéton pour elle, mais incroyable compte tenu des circonstances.

Hassan avait 1,57 seconde d’avance sur le Kenya Hellen Obiri, tandis que l’Éthiopie Gudaf Tsegay a pris le bronze. Alors que la plupart des coureurs se sont effondrés et ont eu le souffle coupé, Hassan a continué à marcher, pointant à un moment donné sa poitrine et offrant un regard stupéfait.

À peu près au moment où elle terminait, les États-Unis ont poussé un grand soupir de soulagement lorsqu’ils ont remporté leur première médaille d’or de la compétition d’athlétisme. Il est arrivé tardivement à la mode – la fin du Jour 4 – et d’une source improbable : le lancer du disque féminin.

Valarie Allman a ouvert la finale avec un lancer de 68,98 mètres (226 pieds, 3 pouces), puis a attendu une heure de retard de pluie et près de 50 lancers par sa compétition. Personne ne l’a dépassée et l’Amérique a remporté sa première médaille d’or de la compétition.

Plus tôt dans la journée, le favori américain du 100 mètres haies, Keni Harrison, est arrivé deuxième à Jasmin Camacho Quinn, qui est née et a grandi aux États-Unis mais concourt pour la patrie de sa mère, Porto Rico.

L’autre médaille d’or du jour est revenue au steeple-chaser marocain Soufiane el-Bakkali, dont la victoire a mis fin à 40 ans de domination kényane aux Jeux olympiques.

Jasmine Camacho-Quinn, de Porto Rico, célèbre après avoir remporté l’or lors de la finale du 100 mètres haies femmes aux Jeux olympiques d’été de 2020, le lundi 2 août 2021, à Tokyo, au Japon. (Kai Pfaffenbach/Photo de la piscine via AP)



Le reste de l’action impliquait des préliminaires et des cérémonies de remise des médailles, et il y avait de superbes combinaisons 1-2 à voir.

Il y avait la cérémonie de la double médaille d’or pour les sauteurs en hauteur Gianmarco Tamberi d’Italie et Mutaz Barshim du Qatar. La veille, ils ont choisi une égalité plutôt qu’un barrage pour le titre, et ils ont célébré en se saisissant les mains et en levant les poings vers le ciel, puis en plaçant leurs médailles d’or autour du cou de l’autre alors qu’ils partageaient la plus haute marche du podium.

Un seul atteindra cette étape dans les 400 haies, où les Américains Dalilah Mohammed et Sydney McLaughlin maintenu leur confrontation sur la bonne voie. Ils ont facilement remporté leurs demi-finales malgré la pluie battante qui a frappé alors qu’ils se dirigeaient vers la course.

“Une autre de ces choses que vous ne pouvez pas vraiment contrôler”, a déclaré McLaughlin. « J’aimerais avoir des essuie-glaces pour les yeux. »

Et le 200 féminin s’est établi comme une finale titanesque.

Il comprendra le champion en titre Elaine Thompson-Herah et sa rivale jamaïcaine, Shelly-Ann Fraser-Pryce, dont chacun a été gazé. Ils sont revenus sur la piste pour deux manches d’ouverture moins de 48 heures après avoir terminé 1-2 au 100.

“Je suis fatigué. Très fatigué », a déclaré Fraser-Pryce. « Mes yeux ressemblent presque à quelqu’un qui m’a frappé. C’est à cela que servent les championnats.

Il est peu probable qu’elle obtienne beaucoup de sympathie de Hassan. Bien que sa prochaine manche de 1500 n’ait pas lieu avant mercredi, elle sera de retour en piste avant cette date. Mardi après-midi est sa cérémonie de remise des médailles – potentiellement la première de plusieurs.

