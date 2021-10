L’olympienne April Ross a un message urgent sur la santé que vous devez entendre

Si elle a besoin d’une motivation supplémentaire lorsqu’il est temps de se remettre au travail (peu probable pour une athlète de classe mondiale, mais juste au cas où), elle peut réfléchir à ce moment gagnant en août dernier dans le parc Shiokaze de Tokyo.

Alors que les températures montaient à plus de 90 degrés, elle et Klineman – connue des fans sous le nom d’équipe A – ont régulièrement renversé leur concurrence, culminant avec des victoires consécutives contre l’Australie Taliqua clancy et Mariafe Artacho del Solar dans le match pour la médaille d’or.

Bien qu’ils soient entrés comme favoris, « Tout au long des Jeux, chaque équipe contre laquelle nous nous sommes affrontés, nous étions vraiment nerveux et nous respections chaque équipe et savions qu’elles étaient une menace », a déclaré Ross. « Nous l’avons donc pris très au sérieux et le fait que nous ayons réussi à traverser les Jeux olympiques avec autant de succès, puis à dominer, je suppose, lors du match final contre une équipe avec laquelle nous avons eu beaucoup de problèmes dans le passé , c’était juste difficile de comprendre ça. «

Alors qu’elle et Klineman s’embrassaient dans le sable, « Je pense que la chose numéro un que nous n’arrêtions pas de dire après coup, c’était: » Je ne peux pas croire que nous venons de faire ça « », a poursuivi Ross. « Pour moi, je pense que le temps a passé un peu, ça a été vraiment amusant de simplement réfléchir à quel point c’est fou que j’ai pu obtenir ma médaille d’or à mon troisième essai et à 39 ans, et j’espère juste cela peut peut-être inspirer d’autres personnes à continuer à poursuivre leurs rêves. «