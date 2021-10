L’olympienne Berry saccage l’Amérique dans un article de blog amer sur The Players Tribune

La lanceuse de marteau olympique américaine Gwen Berry dit que son histoire incendiaire sur le blog The Players Tribune devrait mettre les Blancs mal à l’aise. En vérité, cela devrait lui faire honte – pour avoir haï son pays, pour avoir perpétué le mythe de la suprématie blanche rampante en Amérique, pour avoir accusé les flics blancs de cibler son fils et plus encore.

Berry dégage de la haine pour son pays depuis les Jeux panaméricains de 2019, où elle a levé le poing en signe de défi sur la tribune de la victoire. Lors des essais olympiques américains de cette année, elle s’est couverte le visage d’une chemise et a tourné le dos au drapeau américain pendant l’hymne national.

Dans le blog The Players Tribune, Berry a déchargé des tas de vitriol sur les États-Unis.

Gagner une médaille d’or aux Jeux panaméricains a été le point culminant de la carrière de Berry, mais elle admet qu’elle n’était pas remplie de fierté car elle représentait son pays. À propos de « The Star Spangled Banner », elle a écrit :

Cette chanson ne parle pas pour moi. Cet hymne ne me représente pas. C’est hypocrite. J’ai décidé que j’allais être fidèle à moi-même. Je n’allais pas respecter quelque chose qui manque de respect aux gens qui me ressemblent.

Berry a accusé le Comité olympique et paralympique américain d’appliquer une règle « qui a fait taire les athlètes pendant des années ». Elle a été punie pour avoir parlé de quelque chose qui a été balayé sous le tapis pendant longtemps, et elle a perdu un soutien financier à gauche et à droite. Elle a failli arrêter de participer à l’athlétisme.

Après la mort de George Floyd, « l’Amérique blanche s’est réveillée » et les gens ont cessé d’ignorer la brutalité policière, a écrit Berry. Elle a commencé à utiliser sa plateforme pour s’assurer que des athlètes comme elle ne seraient plus punis. Sa voix de défi serait entendue.

Tout cela a disparu lors des essais olympiques de cette année. Elle a terminé troisième et on lui a dit que l’hymne national ne serait pas joué tant que les athlètes seraient sur la tribune de la victoire. Mais elle s’est sentie trahie parce que la bannière étoilée a commencé alors qu’elle était sur ce stand.:

Je ne peux pas mentir, je me sentais définitivement visé. Comment ne pourais-je pas? Une partie de la raison pour laquelle ils ont même changé la règle pour autoriser les manifestations à Tokyo était à cause de tout ce qui s’est passé avec moi en 2019. C’était bizarre et ça m’a fait mal…

Berry a fait une excuse en disant qu’«en raison de la façon dont les caméras étaient positionnées, il semble que je tourne intentionnellement le dos au drapeau». Elle a également placé son t-shirt sur sa tête pour rappeler à tous l’anti-américanisme qu’elle défend.

Il y a eu un tollé national immédiat. C’était comme si 2019 était de nouveau, a-t-elle écrit. «Les médias conservateurs publiaient toutes ces histoires comme, GWEN BERRY RETOURNE AU DRAPEAU AMÉRICAIN PENDANT L’HYMNE NATIONAL LORS DES ESSAIS OLYMPIQUES. Une histoire m’a appelé « l’olympien américain qui snobe les drapeaux ». » Cong. Dan Crenshaw a demandé son renvoi de l’équipe olympique américaine. Les comptes de médias sociaux de Berry ont été «inondés» du soutien de ses coéquipiers et «d’attaques d’ignorants». Elle a reçu de nombreuses attaques négatives de la part des trolls après que le sénateur Ted Cruz l’a également critiquée.

En tant que mère noire, Berry dit qu’il y a des gens qui ne considéreront jamais son fils comme quelqu’un qui mérite de vivre et de s’épanouir dans le monde. Il risque « d’être battu, maltraité ou même assassiné par un système de suprématie blanche ». C’est parce que les vies noires sont ciblées. « Mon pays m’a montré à maintes reprises qu’il se fout de mon fils. Et ça s’en fout de moi », a pesté Berry. « Cette merde est personnelle. »

Le récit personnel troublant de Berry est un récit d’amertume et de haine envers son pays, un récit qui lui a donné l’opportunité de concourir dans ses équipes nationales. Elle est responsable de ses actes, mais son histoire soulève également une question importante concernant le Comité olympique et paralympique américain. Il ne peut pas inspirer la fierté nationale parmi nos athlètes lorsqu’il permet une protestation ouverte dans les essais olympiques, et il porte une partie du blâme lorsque les athlètes jettent la disgrâce à l’Amérique.