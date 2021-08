L’olympienne biélorusse Kristina Timanovskaya craignait d’être arrêtée dans son pays

Loukachenko : le détournement de l’avion de Ryanair est légal 4:04

. – La sprinteuse biélorusse Kristina Timanovskaya est “en sécurité” et il semble désormais probable qu’elle demandera l’asile dans un pays tiers après avoir refusé d’embarquer sur un vol en provenance de Tokyo, affirmant qu’elle avait été forcée de retourner contre son gré dans son pays natal, où elle craignait .être arrêté.

Dimanche soir, l’olympien de 24 ans a été transféré de l’aéroport Haneda de Tokyo et “sécurisé par la police dans un abri spécial”, a déclaré Anatol Kotau de la Fondation de solidarité sportive biélorusse, qui représente les athlètes réprimés par les autorités biélorusses.

Le Comité international olympique (CIO) a déclaré lundi que Timanovskaya avait passé la nuit dans un hôtel d’aéroport et était entre les mains des autorités japonaises. Le porte-parole du comité, Mark Adams, a déclaré lors d’une conférence de presse quotidienne que le CIO avait demandé au Comité national olympique biélorusse un rapport écrit complet sur la situation.

“Hablaremos de nuevo con ella esta mañana para entender cuáles podrían ser los próximos pasos y qué quiere hacer, y le daremos apoyo en esa decisión”, dijo Adams, y agregó que la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) está involucrada dans son cas.

Timanovskaya devait participer au 200 mètres féminin aux Jeux olympiques de Tokyo lundi, mais a déclaré que des représentants de l’équipe nationale biélorusse avaient tenté de la forcer à retourner dans son pays d’origine après avoir critiqué les autorités sportives nationales pour l’avoir inscrite au relais 4×400 mètres sans votre consentement.

Kotau, qui est en contact direct avec Timanovskaya, a déclaré que les responsables de l’équipe se sont rendus au village olympique dimanche après-midi et lui ont demandé de “faire ses bagages car la décision avait été prise pour lui de retourner à Minsk”. Il devait partir sur un vol de 22h50 à destination d’Istanbul, mais à son arrivée à l’aéroport, Timanovskaya a approché un policier japonais et lui a demandé de demander l’asile politique, a déclaré Kotau.

“J’ai peur d’être emprisonné en Biélorussie”, a déclaré Timanovskaya dimanche dans une interview accordée au site d’information sportive biélorusse Tribuna. “Je n’ai pas peur d’être licencié ou expulsé de l’équipe nationale. Je suis inquiet pour ma sécurité. Et je pense qu’en ce moment ce n’est pas sûr pour moi en Biélorussie. Je n’ai rien fait, mais j’ai été privé du droit participer à la course de 200 mètres et ils voulaient me renvoyer chez moi. »

Pendant la guerre froide, de nombreux athlètes ont fait défection d’Union soviétique et des pays communistes du bloc de l’Est lors de grandes compétitions sportives à l’étranger. Bien que de tels actes soient devenus plus rares depuis la chute de l’Union soviétique, des défections d’autres nations continuent de se produire.

Le mois dernier, l’haltérophile ougandais Julius Ssekitoleko, 20 ans, a disparu après avoir laissé une note disant que sa vie en Ouganda était trop difficile et qu’il voulait travailler au Japon. Il a été retrouvé et transféré en garde à vue. Plusieurs olympiens africains auraient disparu lors des Jeux de Londres en 2012. Le porteur de drapeau érythréen Weynay Ghebresilasie faisait partie de ceux qui ont demandé l’asile au Royaume-Uni.

Cependant, contrairement à ces athlètes, Timanovskaya n’a pas semblé partir avec l’intention de faire défection pour des raisons politiques et semble plutôt avoir été forcée d’agir après avoir dénoncé une décision officielle de l’inclure dans une course qu’elle n’avait pas courue auparavant.

Sports et politique en Biélorussie

Timanovskaya n’a pas dit exactement pourquoi elle craignait d’être emprisonnée, mais les athlètes biélorusses ont fait l’objet de représailles, détenues et exclues des équipes nationales pour avoir critiqué le gouvernement après les manifestations massives de l’année dernière contre l’homme fort Alexandre Loukachenko.

Des milliers de personnes ont été arrêtées lors des manifestations, qui ont été brutalement réprimées par les autorités au milieu de nombreuses informations faisant état d’abus et de torture.

Le dirigeant biélorusse a dirigé le pays pendant 27 ans et a été à la tête du Comité national olympique du pays pendant des décennies avant que son fils aîné, Viktor, ne prenne ses fonctions en février.

Cependant, le CIO a refusé de reconnaître le fils de Loukachenko, affirmant dans un communiqué que le Comité olympique biélorusse “n’avait pas suffisamment protégé les athlètes biélorusses contre la discrimination politique”. En décembre, le CIO a interdit à Loukachenko et à son fils d’assister aux Jeux de Tokyo.

Dimanche, la dirigeante de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya a appelé le CIO et les autorités japonaises à garantir la sécurité de Timanovskaya et à enquêter sur les performances du Comité olympique biélorusse. Il a évoqué l’arrestation d’un journaliste dissident qui a été arrêté après que son vol Ryanair de la Grèce vers la Lituanie a été détourné et contraint d’atterrir en Biélorussie en mai.

« Le détournement de l’avion de Ryanair par le régime n’était que le début de la terreur internationale de Loukachenko. Ils ont kidnappé Pratasevich et Sapega, ils ont essayé d’enlever l’athlète biélorusse Krystsina Tsymanouskaya. J’appelle les autorités et le CIO à garantir la sécurité de tous les biélorusses. athlètes », a déclaré Tikhanovskaya dans un tweet.

La Fondation de solidarité sportive biélorusse (BSSF) a été créée en août 2020 lors de manifestations antigouvernementales contre la réélection contestée de Loukachenko, qui détient le pouvoir dans la nation d’Europe de l’Est depuis 1994. Elle fournit un soutien juridique et financier aux athlètes qui ont été ciblés pour avoir exprimé leurs opinions politiques.

Kotau de BSSF a déclaré que Timanovskaya déciderait lundi où demander l’asile. Jusqu’à présent, il a reçu des déclarations du Japon, de la Pologne et de la République tchèque, qui lui offrent chacun des visas.

Timanovskaya s’est prononcée contre les responsables sportifs biélorusses

Timanovskaya a déclaré au média sportif biélorusse Tribuna qu’elle n’avait jamais participé au 400 mètres et qu’elle était “indignée” par la décision de l’inclure dans l’épreuve de relais.

“Jamais de ma vie je ne réagirais aussi durement s’ils m’approchaient à l’avance, m’expliquaient la situation et découvraient si je pouvais courir 400 mètres et si je suis prêt. Mais ils ont décidé de tout faire dans mon dos malgré le fait que J’ai essayé de découvrir cette information mais j’ai été simplement ignorée », a-t-elle écrit dans un post Instagram vendredi.

Bien que ses commentaires ne semblent pas être politiques, sa critique apparente d’une décision officielle a touché une corde sensible dans un pays où la dissidence est de plus en plus punie, surtout depuis les élections de l’année dernière.

Après avoir enregistré une vidéo sur Instagram exprimant ses frustrations, il a déclaré que “(les responsables de l’équipe) ont commencé à m’appeler avec des menaces et à exiger que je supprime la vidéo si je voulais continuer dans le sport. Au début, j’ai refusé de la supprimer pendant longtemps , mais je l’ai fait, alors ils arrêtent de m’appeler.”

Le Comité olympique biélorusse a déclaré dimanche que Timanovskaya avait été retirée des Jeux en raison de son “état émotionnel et psychologique”, une affirmation contestée par l’athlète.

“Selon la conclusion des médecins, en raison de l’état émotionnel et psychologique de l’athlète d’athlétisme biélorusse Kristina Timanovskaya, le personnel d’entraîneurs de l’équipe nationale d’athlétisme a décidé d’arrêter la performance de l’athlète aux XXXII Jeux Olympiques”, a-t-il déclaré. a déclaré le comité dans un communiqué sur sa page Facebook.

“Par conséquent, la demande de l’athlète pour participer aux courses de qualification du 200 mètres et au relais 4×400 mètres a été retirée”, a-t-il ajouté.

Timanovskaya a déclaré qu’un psychologue était venu lui parler d’une manière qu’elle a qualifiée de “non-sens”.

“Aucun médecin ne s’est approché de moi. Personne ne m’a examiné”, a-t-il déclaré. “J’ai un bon état psychologique, même si une telle situation se produisait. Je tiens le coup normalement, je n’ai pas de problèmes de santé, de traumatisme, de problèmes mentaux. J’étais prêt à courir.”

Timanovskaya a déclaré que Yuri Moisevich, l’entraîneur-chef de l’équipe nationale d’athlétisme, lui avait dit que “ce problème n’est plus au niveau de la fédération (d’athlétisme), ni au niveau du ministère des Sports, mais à un niveau supérieur. “.

“Qu’elle devrait être éliminée des Jeux olympiques, rentrée chez elle, car je suis sur la voie de la performance d’équipe”, a-t-il déclaré.

Selon le BSSF, le mari de Timanovskaya a quitté la Biélorussie et se trouve dans un « endroit sûr ».

CNN a contacté Timanovksaya, l’équipe nationale olympique biélorusse et l’ambassade biélorusse à Tokyo pour plus d’informations, mais n’a reçu aucune réponse.

Gawon Bae, Chandler Thornton, Mohammed Tawfeeq et Olga Pavlova de CNN ont contribué à ce rapport.