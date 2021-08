L’olympienne de 2020 révèle que sa médaille d’or s’écaille

in

Une gymnaste qui a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 a annoncé que sa médaille s’écaillait. L’olympien chinois Zhu Xueying a publié sur les réseaux sociaux des photos de la médaille se décollant en haut à gauche. Elle a remporté la médaille en gymnastique trampoline.

“Laissez-moi clarifier ceci… Je ne voulais pas enlever la chose au début, je viens de découvrir qu’il y avait une petite marque (comme la photo un) sur ma médaille”, a écrit Xueying sur le site de médias sociaux Sina Weibo, selon le Temps mondial. “Je pensais que c’était probablement juste de la saleté, alors je l’ai frotté avec mon doigt et j’ai constaté que rien n’avait changé, alors je l’ai choisi et la marque s’est agrandie”, a écrit Zhang dans un commentaire sous les photos.

Dans la soirée du 23 août, la championne olympique Zhu Xueying a envoyé un message à Weibo, disant que sa médaille d’or olympique avait perdu une couche de peau et que le coin supérieur gauche était marbré visible à l’œil nu. pic.twitter.com/gDPBga7rkt – Cherry_Chen (@11240Cherry) 24 août 2021

Comme mentionné par CBS Sports, les médailles décernées lors des Jeux olympiques de Tokyo contenaient du métal provenant d’appareils électroniques recyclés de citoyens japonais. Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo a déclaré au Global Times que le matériau provenant de la médaille de Xueying était le revêtement protecteur au lieu du placage d’or. Ils ont noté que le revêtement mince est destiné à empêcher les petites égratignures et les taches d’apparaître sur les médailles.

Si la médaille continue de s’écailler, Xueying peut en obtenir une autre, car le Comité international olympique conserve les moules de tous les modèles de médailles olympiques et propose des remplacements aux gagnants moyennant des frais. Un exemple de ceci est lorsque le maire japonais Takashi Kawamura a proposé de payer une médaille de remplacement pour le lanceur de softball Miu Goto après avoir mordu dans la médaille d’or.

ZHU Xueying a atteint de nouveaux sommets pour remporter l’or en gymnastique trampoline féminine pour la République populaire de Chine à #Tokyo2020. 🥇#StrongerTogether | @gymnastique pic.twitter.com/jzNp1KtKjr – Jeux olympiques (@Olympics) 24 août 2021

Xueying, 23 ans, est devenu le deuxième olympien chinois à remporter le repas d’or en gymnastique au trampoline. Elle a également remporté trois médailles d’or et une d’argent dans deux championnats du monde différents. Au total, la Chine a remporté 38 médailles d’or aux Jeux olympiques et 88 médailles au total. Il s’agit d’une grande amélioration par rapport aux Jeux olympiques de 2016 à Rio alors que le pays a terminé avec 26 médailles d’or et 70 médailles au total.