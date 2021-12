L’olympienne de Barcelone Cristina Pujol représentera l’Espagne à Oman

30/11/2021 à 13:49 CET

Le marin olympique de Barcelone Cristina Pujol Ce sera le seul représentant espagnol au championnat du monde de la classe ILCA 6 (Laser radial) qui se tiendra à Mussanah (Oman), de ce mercredi au 6, avec la participation de 64 marins de 31 pays.

Après plusieurs jours d’entraînement dans les eaux omanaises, la navigatrice espagnole s’est montrée optimiste quant à ses options : « Les conditions sont bonnes pour moi et on s’attend à ce que pendant le championnat le vent oscille entre 6 et 8 nœuds, ce qui correspond à l’intensité du vent. . ce qui me favorise le plus. Cela me rend motivé et avec des options pour atteindre une bonne position dans le classement. «

« Bien que nous soyons 64 inscrits, ce qui n’est pas grand-chose pour la classe, le niveau est très bon, et je vais devoir affronter des marins de la stature de Anne-Marie Rindom, je prie à Tokyo 2020. Mais si les prévisions se réalisent, je pourrai bien me défendre et être debout », a-t-il déclaré Pujol.

Dans la liste des inscrits, se distingue la présence de nombreux marins ayant occupé des positions Top10 dans les récents événements internationaux. Près de Rindom il y aura le podium complet du récent Championnat d’Europe de la classe : le Polonais Agata Barwinska, les Hollandais Maxime Jonker et le grec Vasileia Karachaliou.

Les six jours de compétition débuteront par une série qualificative suivie d’une série finale et d’un programme comprenant deux régates quotidiennes.