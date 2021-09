L’olympienne Klete Keller plaide coupable dans l’affaire des émeutes de Capitol Hill

Keller a été membre de l’équipe de natation des États-Unis pour trois des jeux olympiques de 2000 à 2008, au cours desquels il a remporté cinq médailles. Il a remporté deux médailles d’or lorsqu’il a participé au relais 800 mètres libre avec ses coéquipiers Michael Phelps, Ryan lochte et Peter vanderkaay aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 et de Pékin en 2008. Le relais 2004 a depuis été nommé la course du siècle.

Après son passage dans l’équipe olympique, Keller a fait face à l’adversité dans sa vie personnelle, ayant divorcé de sa femme en 2014.

En 2018, il a déclaré à USA Swimming qu’il avait du mal à payer une pension alimentaire pour enfants et vivait de sa Ford Fusion, expliquant: “Je ne savais pas où aller, car je n’avais vraiment nulle part où aller, alors je me suis juste rendu à voir les personnes les plus importantes dans ma vie, à la recherche de conseils et d’orientations.”

“En quelques années, je suis passé de médaillé d’or olympique à mari, propriétaire, gars avec une série d’emplois dans la vente – assurance-vie, logiciels, appareils médicaux, produits financiers – et père de trois enfants, et j’ai eu une très difficile le temps d’accepter qui j’étais sans nager dans ma vie », a-t-il déclaré à l’organisation à l’époque. “Le nageur avait été mon identité pendant la majeure partie de ma vie, puis je suis rapidement passé à d’autres rôles et je ne me suis jamais donné le temps de m’y habituer. J’ai vraiment eu du mal avec les choses. Je n’aimais pas mon travail, et ce malheur et ce manque d’identité a commencé à s’infiltrer dans mon mariage.