L’Olympique bat le basket américain dans l’histoire

Vous ne pouvez jamais rien prendre pour acquis, surtout dans le sport. C’est une leçon qui Basket-ball américain il a appris tout au long de son histoire et que certains semblent ne pas avoir intériorisé. Il est évident que le favoritisme de États Unis en ces Jeux Olympiques de Tokyo 2021 C’est clair, mais nombreux sont ceux qui pensent qu’ils vont marcher sur le terrain et qu’ils sont invincibles. Il y a beaucoup de choses qui ne supportent pas cette théorie, sans aller plus loin les matchs amicaux qu’ils ont perdus dans cette tournée préparatoire ou la difficulté d’avoir toutes leurs troupes dans les jours précédant les débuts, mais aussi dans l’histoire du basket olympique on trouve des raisons à part assez pour penser que tout peut arriver.

L’équipe nord-américaine a un total de 15 médailles d’or olympiques, avec seulement quatre occasions où elle n’a pas été en mesure de gagner. S’il est vrai que dans les championnats du monde il y a eu plus de surprises, ils assistent aux épreuves olympiques avec tout en sachant leur pertinence, mais cela ne les a pas empêchés de subir un coup historique en finale de Munich 1972, dans ce triomphe mythique de l’Union Soviétique qui a inspiré l’un des films les plus rentables de l’histoire de la Russie. À peine huit ans plus tard, on retrouve la prochaine épreuve olympique sans les États-Unis au sommet, mais cette fois-ci c’était en raison du boycott qu’ils ont levé à la dispute du tournoi à Moscou.

Très douloureuse a été la défaite à Séoul en 1988, où il est devenu clair que l’Union soviétique pouvait tenir tête aux joueurs universitaires américains, qui étaient à l’époque les personnes qui peuplaient l’équipe nationale. Ce fut un match qui provoqua la réaction d’USA Basketball dans les tournois suivants, convoquant la Dream Team pour Barcelone 92 et présentant à partir de ce moment des équipes pleines de stars de la NBA. Cela ne les a cependant pas empêchés de succomber à la mythique équipe argentine menée par Ginobili à Athènes en 2004 et de devoir se contenter du bronze. Y aura-t-il une surprise aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 ?