L’Olympique de Lyon et Brest se partagent les points après un nul 1-1

in

08/07/2021 à 19h00 CEST

Le Lyonnais et le Brest a fait match nul lors de leur premier match de Ligue 1, disputé ce samedi au Parc Olympique Lyonnais. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes se sont retrouvées à égalité à un point respectivement en troisième et quatrième position.

Le jeu a commencé de manière favorable pour l’ensemble de Brest, qui a créé le lumineux avec un peu de Irvin Cardona, terminant la première mi-temps sur le score de 0-1.

En deuxième période, le but est venu pour l’équipe lyonnaise, qui a mis les tables avec un but de Islam Slimani à 62 minutes, mettant ainsi fin au duel avec le résultat de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Olympique Lyonnais a donné accès à Islam Slimani Oui Lucas Paqueta pour Thiago Mendès Oui Rayan Cherki, Pendant ce temps, il Brest a donné accès à Hugo Magnetti, Jérémy Le Douaron, Julien Faussurier Oui Jean-Kévin Duverne pour Haris Belkebla, Irvin Cardona, Ronael Pierre Gabriel Oui Franck honoré.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Islam Slimani par le Lyonnais déjà Hugo Magnetti par l’équipe de Brest.

En ce moment, le Lyonnais et le Brest ils sont à égalité avec un point chacun au classement de Ligue 1.

Le deuxième jour le Olympique Lyonnais jouera contre lui SCO Angers à la maison, tandis que le Brest affrontera le Stade rennais dans son fief.

Fiche techniqueOlympique Lyonnais :Marco Bizot, Lilian Brassier, Brendan Chardonnet, Romain Faivre, Ronael Pierre Gabriel, Steve Mounie, Haris Belkebla, Jere Uronen, Franck Honorat, Hiang`a Mbock et Irvin CardonaBrest :Anthony Lopes, Malo Gusto, Marcelo, Castello Lukeba, Léo Dubois, Houssem Aouar, Thiago Mendes, Maxence Caqueret, Karl Toko-Ekambi, Rayan Cherki et Moussa DembeleStade:Parc Olympique LyonnaisButs:Irvin Cardona (0-1, min. 43) et Islam Slimani (1-1, min. 62)