L’Olympique de Lyon et Lorient se partagent les points et font match nul 1-1

25/09/2021 à 23:04 CEST

Les Lyonnais et le Lorient à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce samedi dans le Parc Olympique Lyonnais. Les Olympique Lyonnais est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné dans son fief par un score de 3-1 à Troyes. Quant à l’équipe visiteuse, le Lorient il venait de battre 1-0 dans son stade à OGC Nice lors du dernier match disputé. Après le match, l’équipe à domicile était en septième position, tandis que le Lorient il est arrivé à la quatrième place à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une manière favorable pour le Lorient, qui inaugurait la lumineuse à travers un Armand Laurent à la 20e minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième partie du match a commencé face à l’équipe du Lion, qui a fait match nul avec un but de Karl Toko-Ekambi quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50, terminant le match avec le score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Olympique Lyonnais a donné accès à Sinaly Diomande, Henrique, Islam Slimani, Damien Da Silva et Rayan Cherki pour Jason denayer, Houssem Aouar, Xherdan Shaqiri, Jérôme Boateng et Islam Slimani, Pendant ce temps, il Lorient a donné accès à Stéphane Diarra, Thomas monconduit et Dango Ouattara pour Fabien Lemoine, Enzo Le Fé et Armand Laurent.

Au cours des 90 minutes du match, un total de quatre cartes ont été vues. Les Lyonnais a dû faire face à la sanction de Léo Dubois avec un carton jaune et l’expulsion de Emerson d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Laurent Abergel et Fabien Lemoine.

En ce moment, le Lyonnais il reste 12 points et le Lorient avec 13 points.

Le prochain match de Ligue 1 pour lui Olympique Lyonnais est contre lui AS Saint Etienne, Pendant ce temps, il Lorient affrontera le Clermont Foot.

Fiche techniqueOlympique Lyonnais :Anthony Lopes, Leo Dubois, Jason Denayer (Sinaly Diomande, min.20), Jerome Boateng (Damien Da Silva, min.72), Emerson, Xherdan Shaqiri (Islam Slimani, min.46), Lucas Paqueta, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes , Houssem Aouar (Henrique, min.20) et Karl Toko-EkambiLorientais :Paul Nardi, Houboulang Mendes, Julien Laporte, Léo Petrot, Igor Carioca, Laurent Abergel, Fabien Lemoine (Stephane Diarra, min.78), Enzo Le Fee (Thomas Monconduit, min.78), Vincent Le Goff, Terem Moffi et Armand Lauriente (Dango Ouattara, min.85)Stade:Parc Olympique LyonnaisButs:Armand Lauriente (0-1, min. 20) et Karl Toko-Ekambi (1-1, min. 50)