L’Olympique de Lyon féminin, de ‘étape’ en Catalogne

01/04/2022 à 18:45 CET

Le complexe TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, à Navata (Alt Empordà) accueille, entre ce lundi et vendredi 7 janvier, le séjour d’entraînement de l’équipe féminine de football de l’Olympique de Lyon. L’équipe de France, championne de Ligue des champions lors de cinq des six dernières années, est le leader du championnat de France et l’une des références en Europe. Les filles de Sonia Bompastor préparent, en Catalogne, la deuxième partie de saison et au lendemain de la fin du séjour elles disputeront les huitièmes de finale de Coupe de France à Bordeaux. L’Olympique de Lyon est arrivé à TorreMirona ce lundi au coucher du soleil et a effectué ce matin la première séance d’entraînement.

La saison dernière, la Ligue des champions féminine a été remportée par le FC Barcelone, mais lors des cinq éditions précédentes (de 2015 à 2020), le vainqueur était l’Olympique de Lyon, qui a cumulé au total sept titres.. Cette saison, les Français se sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la meilleure compétition européenne (ils affronteront la Juventus en mars) et mènent le championnat de leur pays avec 11 matchs gagnés et avec trois points d’avance par rapport à leur poursuivant le plus immédiat, le PSG. L’équipe comprend l’attaquante norvégienne Ada Hegerberg, qui a remporté en 2018 le premier Ballon d’Or féminin de l’histoire.

C’est la première fois que l’OL fait le séjour à TorreMirona, point de rassemblement commun des équipes de France. L’an dernier, les équipes masculines du Toulouse FC et du Montpellier HSC et, auparavant, de l’Olympique de Marseille, des Girondins de Bordeaux et d’Auxerre, entre autres, étaient préparées.