L’Olympique de Lyon remporte la victoire après avoir battu les Rangers 0-2

16/09/2021 à 23:42 CEST

Les Lyonnais battre le Rangers 0-2 leur premier duel de la phase de poules de la Ligue Europa disputé ce jeudi au Stade Ibrox. Avec ce score, l’équipe visiteuse était en première position avec trois points et l’équipe à domicile est quatrième sans points dans le casier à la fin du duel.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Olympique Lyonnais, qui a ouvert le score avec un but de Karl Toko-Ekambi à la 23e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but dans son propre but de Jacques tavernier à la 55e minute.Enfin, le match s’est terminé sur un score de 0-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Rangers de Steven Gerrard soulagé Scott Wright, Toit de Kemar et Mode sakala pour Steven Davis, Ryan Kent et Joe Aribo, tandis que le technicien du Lyonnais, Pierre Bosz, a ordonné l’entrée de Sinaly Diomande et Xherdan Shaqiri fournir Jérôme Boateng et Karl Toko-Ekambi.

L’arbitre a décidé de mettre en garde cinq joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Connor Goldson, Joe Aribo et Alfredo Morales et par le Lyonnais admonesté Islam Slimani et Jérôme Boateng.

Lors de la journée suivante, deuxième de la phase de groupes de la Ligue Europa, le Rangers jouera son match contre lui Sparte Prague en dehors de la maison. Pour sa part, Olympique Lyonnais jouera à domicile son match contre lui Broendby SI.

Fiche techniqueRangers :Allan Mcgregor, James Tavernier, Leon Balogun, Connor Goldson, Borna Barisic, Glen Kamara, Steven Davis (Scott Wright, min.59), John Lundstram, Alfredo Morales, Joe Aribo (Fashion Sakala, min.76) et Ryan Kent (Kemar Toit, min 70)Olympique Lyonnais :Anthony Lopes, Malo Gusto, Jason Denayer, Jerome Boateng (Sinaly Diomande, min.65), Emerson, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Maxence Caqueret, Islam Slimani, Houssem Aouar et Karl Toko-Ekambi (Xherdan Shaqiri, min.71)Stade:Stade IbroxButs:Karl Toko-Ekambi (0-1, min. 23) et James Tavernier (0-2, min. 55)