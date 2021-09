L’Olympique de Lyon s’impose 3-1 face à Troyes

22/09/2021 à 23:04 CEST

Les Troyes ne pouvait pas battre le Lyonnais, qui s’est imposé 3-1 lors du match disputé ce mercredi dans le Parc Olympique Lyonnais. Les Olympique Lyonnais arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Paris Saint-Germain par un score de 2-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Troyes a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Montpellier. Avec cette défaite, le Troyes était en dix-septième position à la fin du match, tandis que le Olympique Lyonnais est sixième.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe de l’ESTAC, qui a ouvert le score avec un but de Xavier Chavalerin. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième mi-temps du match a débuté de manière positive pour l’équipe lyonnaise, qui a égalisé le duel grâce à un but de Xherdan Shaqiri quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Olympique Lyonnais, réalisant le retour grâce à un peu de Emerson à 72 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a pris ses distances avec un but de Lucas Paqueta juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 87, concluant la confrontation avec un résultat final de 3-1.

Le technicien de la Lyonnais, Pierre Bosz, a donné accès au champ à Léo Dubois, Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi et Rayan Cherki remplacement Mauvais goût, Islam Slimani, Houssem Aouar et Xherdan Shaqiri, tandis que de la part du Troyes, Laurent Batlles remplacé Oualid El Hajjam, Yoann touzghar, Patrick Roberts et Dingome Tristan pour Karim Azamoum, Philippe Sandler, Renaud ripart et Issa Kabore.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Lucas Paqueta par le Lyonnais déjà Karim Azamoum, Jimmy Giraudon et Giulian Biancone par l’équipe de l’ESTAC.

En ce moment, le Lyonnais il reste 11 points et le Troyes avec cinq points.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe lyonnaise affrontera le Lorient et, pour sa part, le Troyes le fera contre lui SCO Angers.

Fiche techniqueOlympique Lyonnais :Anthony Lopes, Malo Gusto (Leo Dubois, min.46), Sinaly Diomande, Jason Denayer, Emerson, Xherdan Shaqiri (Rayan Cherki, min.88), Lucas Paqueta, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Houssem Aouar (Karl Toko-Ekambi, min.66) et Islam Slimani (Moussa Dembele, min.66)Troyes :Gauthier Gallon, Jimmy Giraudon, Philippe Sandler (Yoann Touzghar, min.58), Karim Azamoum (Oualid El Hajjam, min.31), Issa Kabore (Tristan Dingome, min.77), Romenique Kouame, Xavier Chavalerin, Giulian Biancone, Mama Balde, Renaud Ripart (Patrick Roberts, min.77) et Gerson RodriguesStade:Parc Olympique LyonnaisButs:Xavier Chavalerin (0-1, min. 45), Xherdan Shaqiri (1-1, min. 48), Emerson (2-1, min. 72) et Lucas Paqueta (3-1, min. 87)