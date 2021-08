L’Olympique de Marseille accueille l’AS Saint Etienne dans son fief

27/08/2021 à 21:01 CEST

Les Marseille joue ce samedi à 21h00 son quatrième match de Ligue 1 contre le Saint-Étienne dans le Orange Vélodrome.

Les Olympique de Marseille arrive au quatrième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir fait match nul le dernier match joué contre le FC Girondins Bordeaux. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des deux matchs disputés à ce jour en Ligue 1 et sont parvenus à inscrire cinq buts pour et quatre contre.

Du côté des visiteurs, le AS Saint Etienne a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Lille OSC lors de leur dernière rencontre, si bien qu’ils arrivent au match avec l’illusion de récupérer des points laissés pour compte. Avant ce match, le AS Saint Etienne il n’avait remporté aucun des trois matchs disputés en Ligue 1 cette saison et a encaissé quatre buts contre et en a marqué quatre en faveur.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Olympique de Marseille a fait match nul lors de son unique match disputé à domicile en Ligue 1. Au départ, le AS Saint Etienne il n’est pas non plus allé au-delà du tirage au sort dans sa seule contestation en tant que visiteur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Olympique de MarseilleEn fait, les chiffres montrent 17 victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué le Marseille et le Saint-Étienne dans cette compétition c’était en juillet 2021 et le match s’est conclu sur un 2-1 favorable au Marseille.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de Ligue 1, on constate que les locaux sont en avance avec un point d’avance sur le Olympique de Marseille. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec quatre points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en onzième position avec trois points.