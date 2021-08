L’Olympique de Marseille accueille le FC Girondins Bordeaux

in

14/08/2021 à 20h45 CEST

Le Bordeaux visite ce dimanche pour Orange Vélodrome se mesurer avec Marseille à son deuxième tour de Ligue 1, qui débutera à 20h45.

Le Olympique de Marseille Il arrive avec optimisme pour le match de la deuxième journée après s’être imposé sur le score de 2-3 à Montpellier dans le Stade de la Mosson, avec des objectifs de Dimitri paye Oui Cengiz Sous.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux ne pouvait pas faire face à la Clermont Foot lors de son dernier match (0-2), il cherchera donc une victoire contre le Olympique de Marseille pour tracer le cap du championnat.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Olympique de MarseilleEn fait, les chiffres montrent quatre défaites et neuf nuls pour les locaux. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté cinq matchs de suite à domicile contre le Bordeaux. La dernière rencontre entre les Marseille et le Bordeaux La compétition s’est jouée en février 2021 et s’est soldée par un match nul (0-0).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de trois points en faveur de la Olympique de Marseille. Les locaux arrivent au rendez-vous en troisième position et avec trois points au casier. Pour sa part, FC Girondins Bordeaux il a zéro point et se classe dix-neuvième dans le tournoi.