L’Olympique de Marseille bat l’AS Monaco 0-2 et prend les trois points

11/09/2021 à 23:03 CEST

Les Marseille a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-2 contre lui Monaco ce samedi dans le Stade Louis II. Les AS Monaco est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Troyes. Pour sa part, Olympique de Marseille remporté dans leur stade 3-1 leur dernier match de la compétition contre les AS Saint Etienne. Après le résultat obtenu, l’équipe monégasque est quatorzième à l’issue du match, tandis que la Marseille est troisième.

La première équipe à marquer était l’équipe visiteuse, qui a fait ses débuts dans la lumière avec un but de Bamba Dieng à la 37e minute, concluant la première période avec un 0-1 au tableau d’affichage.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Olympique de Marseille, qui a mis plus de terres entre les deux grâce à une nouvelle quantité de Bamba Dieng, réalisant ainsi un doublé à la 60e minute. Finalement, le match s’est terminé sur un 0-2 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la AS Monaco a donné accès à Ruben Aguilar, Jean Lucas, Myron boadu, Krepin diatta et Wilson isidor pour Chrislain Matsima, Martin Gelson, Kévin Volland, Sofiane Diop et Wissam Ben Yedder, Pendant ce temps, il Olympique de Marseille a donné accès à Luis Henrique, Gerson, Konrad De La Fuente et Pape Alassane Gueye pour Bamba Dieng, Amine harit, Cengiz Sous et Pol Lirola.

L’arbitre du match a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Sofiane Diop, Aurélien Tchouameni, Ruben Aguilar et Youssouf Fofana de l’équipe locale et Boubacar kamara L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Monaco reste à quatre points et le Marseille ça monte jusqu’à 10 points.

Le lendemain de la compétition, le AS Monaco jouera contre lui OGC Nice à la maison, tandis que le Olympique de Marseille devra faire face dans sa querelle contre le Stade rennais.

Fiche techniqueAS Monaco :Alexander Nubel, Axel Disasi, Chrislain Matsima (Ruben Aguilar, min.46), Benoit Badiashile, Caio Henrique, Gelson Martins (Jean Lucas, min.60), Kevin Volland (Myron Boadu, min.61), Youssouf Fofana, Aurélien Tchouameni , Sofiane Diop (Krepin Diatta, min.73) et Wissam Ben Yedder (Wilson Isidor, min.73)Olympique de Marseille :Pau López, Pol Lirola (Pape Alassane Gueye, min. 78), Leonardo Balerdi, William Saliba, Luan Peres, Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Bamba Dieng (Luis Henrique, min.66), Amine Harit (Gerson, min. . .72) et Cengiz Under (Konrad De La Fuente, min.78)Stade:Stade Louis IIButs:Bamba Dieng (0-1, min. 37) et Bamba Dieng (0-2, min. 60)