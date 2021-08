L’Olympique de Marseille bat l’AS Saint Etienne 3-1 et prend les trois points

28/08/2021 à 23:01 CEST

Les Marseille gagné 3-1 contre Saint-Étienne lors du duel disputé ce samedi dans le Orange Vélodrome. Les Olympique de Marseille Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le FC Girondins Bordeaux. Du côté de l’équipe visiteuse, le AS Saint Etienne a récolté une égalité à un contre le CSO lilloise, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition et accumulant trois nuls consécutifs dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe marseillaise est cinquième, tandis que le Saint-Étienne Il est treizième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Marseille, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès devant le but de Matteo Guendouzi à la 23e minute, mais l’équipe stéphanoise réagit à la 32e minute et égalise la rencontre grâce à un but de Thimothée Kolodzieczak, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

La deuxième période a débuté de manière positive pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour franchir le filet de son adversaire avec un but de Gerson à la 51e minute. Olympique de Marseille, qui a augmenté les distances en mettant 3-1 avec un but de Cengiz Sous à 68 minutes, concluant la confrontation avec un score final de 3-1.

Le technicien de la Marseille, Jorge Sampaoli, a donné accès au champ à Luis Henrique, Pape Alassane Gueye et Pol Lirola remplacement Konrad De La Fuente, Valentin rongier et Gerson, tandis que de la part du Saint-Étienne, Claude Puel remplacé Arnaud Nordin, Romain Hamouma, Jean-Philippe Krasso, Mathys saban et Zaydou Youssouf pour Adil Aouchiche, Lucas Gourna Douath, Wahbi khazri, Denis Bouanga et Caméra Mahdi.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, un pour Pape Alassane Gueye, de l’équipe locale et trois pour Wahbi khazri, Yvann Macon et Caméra Mahdi, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Marseille il reste sept points et le Saint-Étienne avec trois pointes.

Lors du prochain match de la compétition, le Olympique de Marseille affrontera le AS Monaco et le AS Saint Etienne jouera contre lui Montpellier, les deux matchs se joueront à domicile.

Fiche techniqueOlympique de Marseille :Etienne Green, Yvann Macon, Saidou Sow, Harold Moukoudi, Thimothee Kolodzieczak, Lucas Gourna Douath, Neyou Yvan, Mahdi Camara, Wahbi Khazri, Adil Aouchiche et Denis BouangaAS Saint Etienne :Steve Mandanda, William Saliba, Valentin Rongier, Boubacar Kamara, Álvaro González, Luan Peres, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Gerson, Konrad De La Fuente et Dimitri PayetStade:Orange VélodromeButs:Matteo Guendouzi (1-0, min. 23), Thimothee Kolodzieczak (1-1, min. 32), Gerson (2-1, min. 51) et Cengiz Under (3-1, min. 68)