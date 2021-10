L’Olympique de Marseille et Galatasaray concluent leur match à l’Orange Vélodrome sans but (0-0)

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Marseille et le Galatasaray à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce jeudi dans le Orange Vélodrome. Les Olympique de Marseille Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Lokomotiv Moscou. Du côté de l’équipe visiteuse, le Galatasaray a remporté son dernier match à domicile 1-0 dans le tournoi contre le Latium. Après le résultat obtenu, l’équipe marseillaise s’est classée en troisième position, tandis que le Galatasaray, pour sa part, est premier à la fin de la rencontre.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Marseille de Jorge Sampaoli soulagé Arek milik et Konrad De La Fuente pour Bamba Dieng et Amine harit, tandis que le technicien du Galatasaray, Terme Fatih, a ordonné l’entrée de DeAndré Yedlin, Mbaye Diagne, Emre kilin, Christian Luyindama et Ryan Babel fournir Sacha boey, Halil dervisoglu, Olimpiu morutan, Berkan kutlu et Muhammed Kerem Akturkoglu.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et deux pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Guillaume Saliba et Allvaro González et par les visiteurs de Sacha boey et Mbaye Diagne.

Avec ce résultat, le Marseille se retrouve avec deux points, au lieu de ne pas continuer en compétition et le Galatasaray avec quatre points, en position d’accéder à la phase suivante de la compétition.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de Marseille affrontera le Latium et, pour sa part, le Galatasaray le fera contre lui Lokomotiv Moscou.

Fiche techniqueOlympique de Marseille :Pau López, Pol Lirola, William Saliba, Álvaro González, Luan Peres, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Pape Alassane Gueye, Amine Harit (Konrad De La Fuente, min.79), Bamba Dieng (Arek Milik, min.61) et Dimitri PayetGalatasaray :Fernando Muslera, Sacha Boey (DeAndre Yedlin, min.65), Marcao, Víctor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Olimpiu Morutan (Emre Kilinc, min.73), Taylan Antalyali, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu (Christian Luyindama, min.87) , Muhammed Kerem Akturkoglu (Ryan Babel, min.88) et Halil Dervisoglu (Mbaye Diagne, min.73)Stade:Orange VélodromeButs:0-0