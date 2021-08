L’Olympique de Marseille et le FC Girondins Bordeaux se partagent les points après un nul 2-2

15/08/2021 à 22h45 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Orange Vélodrome et qui a affronté le Marseille et à Bordeaux il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Le Olympique de Marseille est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire par 2-3 contre le Montpellier. Du côté de l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux perdu par un résultat de 0-2 dans le duel précédent contre le Pied de Clermont. A l’issue du match, l’équipe marseillaise était en sixième position, tandis que le Bordeaux, pour sa part, est seizième à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui Olympique de Marseille, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Cengiz Sous à la 34e minute.Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe marseillaise, qui a pris ses distances en établissant 2-0 grâce à un but de Dimitri paye au bord de la fin, en 41, clôturant ainsi la première période sur un score de 2-0.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière favorable pour lui FC Girondins Bordeaux, qui a coupé les distances dans la lumière avec un but de Timothée Pembélé à la minute 51. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe visiteuse, qui a mis les tables mettant le 2-2 grâce au but de Rémi Oudin à la minute 57, terminant ainsi le match avec un score final de 2-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Olympique de Marseille a donné accès à Darius Benedetto, Valentin rongier, Nemanja Radonjic Oui Allvaro González pour Matteo Guendouzi, Gerson, Cengiz Sous Oui Konrad De La Fuente, Pendant ce temps, il FC Girondins Bordeaux a donné accès à Rémi Oudin, Timothée Pembélé, Yacine Adli, Sékou mara Oui Ruben Pardo pour Samuel Kalou, Edson mexer, Prendre de base, Hwang Ui-Jo Oui Rémi Oudin.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : deux cartons jaunes au Marseille (Léonard Balerdi Oui Guillaume Saliba) et deux à Bordeaux (Enock Kwateng Oui Otavio). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Léonard Balerdi par l’équipe locale.

Avec ce résultat, le Marseille il reste quatre points et le Bordeaux avec un point.

Le lendemain affrontera le FC Girondins Bordeaux avec lui SCO Angers. Pour sa part, Olympique de Marseille sera mesuré par rapport OGC Nice.

Fiche techniqueOlympique de Marseille :Benoit Costil, Edson Mexer, Laurent Koscielny, Ricardo Mangas, Enock Kwateng, Otavio, Issouf Sissokho, Toma Basic, Gideon Mensah, Hwang Ui-Jo et Samuel KaluFC Girondins Bordeaux :Steve Mandanda, Leonardo Balerdi, Luan Peres, William Saliba, Matteo Guendouzi, Pape Alassane Gueye, Boubacar Kamara, Gerson, Cengiz Under, Konrad De La Fuente et Dimitri PayetStade:Orange VélodromeButs:Cengiz Under (1-0, min. 34), Dimitri Payet (2-0, min. 41), Timothée Pembele (2-1, min. 51) et Rémi Oudin (2-2, min. 57)