L’Olympique de Marseille prend les trois points après avoir battu Montpellier 2-3

08/08/2021 à 22:51 CEST

Le Marseille bien débuté en Ligue 1, grâce à une victoire à domicile du Montpellier 2-3 dans le match joué dimanche dans le Stade de la Mosson. Après le résultat obtenu, l’équipe marseillaise est troisième avec trois points à l’issue du duel et le Montpellier dix-septième sans points dans le casier après le match.

La première partie de la rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Montpellier, qui a créé le lumineux avec un objectif en soi Luan père à la 30e minute. L’équipe de Montpellerino a marqué à nouveau, prenant ses distances en mettant en place 2-0 grâce à un but de Gaétan laborde à la 34e minute, concluant la première mi-temps avec le résultat de 2-0.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Olympique de Marseille, qui s’est approché du tableau d’affichage grâce à un but de Cengiz Sous à la minute 68. L’équipe visiteuse a ajouté à nouveau grâce à un but de Dimitri paye à la minute 75 qui a établi le 2-2. L’équipe marseillaise a encore marqué, qui a réussi à revenir avec un nouveau but de Dimitri paye, qui a ainsi réalisé un doublé à la 80e minute, terminant la confrontation sur un score de 2-3 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Montpellier a donné accès à Stéphanie mavididi, Léo Leroy, Beni makouana, Arnaud Souquet Oui Mihailo ristique pour Sepe Elye Wahi, Joris Chotard, Gaétan laborde, Sambie junior Oui Nicolas Cozza, Pendant ce temps, il Olympique de Marseille a donné accès à Darius Benedetto, Luis Henrique Oui Bamba Dieng pour Gerson, Cengiz Sous Oui Konrad De La Fuente.

L’arbitre a donné un carton jaune à Marseille (Luan père), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Lors du tour suivant, le deuxième de Ligue 1, les Montpellier jouera son match contre lui Stade de Reims en dehors de la maison. Pour sa part, Olympique de Marseille jouera dans son fief son match contre lui FC Girondins Bordeaux.

Fiche techniqueMontpellier :Steve Mandanda, William Saliba, Leonardo Balerdi, Luan Peres, Boubacar Kamara, Matteo Guendouzi, Dimitri Payet, Pape Alassane Gueye, Gerson, Konrad De La Fuente et Cengiz UnderOlympique de Marseille :Dimitry Bertaud, Maxime Esteve, Thuler, Junior Sambia, Nicolas Cozza, Jordan Ferri, Joris Chotard, Florent Mollet, Andy Delort, Sepe Elye Wahi et Gaetan LabordeStade:Stade de la MossonButs:Luan Peres (1-0, min. 30), Gaétan Laborde (2-0, min. 34), Cengiz Under (2-1, min. 68), Dimitri Payet (2-2, min. 75) et Dimitri Payet (2-3, min. 80)