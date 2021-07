L’Olympique de Marseille regarde le fils de Simeone

in

07/07/2021 à 18:43 CEST

L’Olympique de Marseille entend fermer l’effectif que Sampaoli dirigera la saison prochaine dès que possible. Après avoir confirmé les signatures de Konrad de la Fuente, Leo Balerdi, Cengiz Under et Pau López, Gio Simeone pourrait arriver à renforcer lors de la campagne suivante une équipe qui veut donner une meilleure version en Ligue Europa.

Tel que rapporté par TyC Sports, Sampaoli serait intéressé à intégrer le footballeur dans ses rangs. L’aspect économique est le plus gros inconvénient pour sa signature. Le footballeur dispose à Cagliari d’une clause de résiliation de 17 millions d’euros, bien que le club admette accepter les 15. Cependant, Marseille ne serait pas prêt à payer plus de 7. La seule chose qui pourrait rapprocher son arrivée est que l’équipe vende Darío Benedetto, et ainsi les Français pourraient payer ce que les Italiens demandaient.

Bien qu’il ait un contrat en Serie A pour trois saisons supplémentaires, le footballeur souhaite changer de décor. Et tout indique qu’il débarquera en France. S’il est finalement devenu la sixième recrue du club, River aurait également des avantages économiques pour être le club qui a formé le footballeur.