L’Olympique Lyon accueille l’OGC Nice lors de la dernière journée

22/05/2021 à 21:07 CEST

le Agréable visitez ce dimanche pour Parc Olympique Lyonnais se mesurer avec Lyon lors de son trente-huitième tour de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

le Olympique de Lyon est optimiste pour le match de la trente-huitième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-5 et 4-1, le premier contre le Olympique de Nîmes hors de son champ et le second contre lui Lorient dans son fief. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 22 des 37 matches disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de 40 buts contre 79 en faveur.

Du côté des visiteurs, le OGC Nice ne pouvait pas faire face à la Course de Strasbourg lors de leur dernier match (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière au championnat. Sur les 37 matchs qu’il a disputés dans cette saison de Ligue 1, le OGC Nice Il en a remporté 14 avec un bilan de 47 buts contre 51 encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Olympique de Lyon Il a réalisé des statistiques de 11 victoires, quatre défaites et trois nuls en 18 matchs disputés à domicile, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. À la maison, le OGC Nice a un bilan de sept victoires, sept défaites et quatre nuls en 18 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Olympique de Lyon pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Parc Olympique Lyonnais, obtenant ainsi 12 victoires, 3 défaites et 7 nuls en faveur de la Olympique de Lyon. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Agréable. Le dernier match auquel ils ont joué Lyon et le Agréable Dans ce concours, c’était en décembre 2020 et s’est terminé avec un résultat de 1-4 pour les locaux.

En regardant la situation des deux équipes dans le classement de la Ligue 1, on peut voir qu’entre le Olympique de Lyon et le OGC Nice il y a une différence de 27 points. le Olympique de Lyon Il arrive au meeting avec 76 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 49 points et occupent la neuvième position du tournoi.