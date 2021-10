L’Olympique Lyon montre sa puissance après avoir battu le Broendby IF (3-0)

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Lyonnais a battu le Broendby SI lors de la dernière réunion tenue au Parc Olympique Lyonnais, qui s’est terminé sur un score de 3-0. Les Olympique Lyonnais Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 0-2 contre Rangers. Du côté de l’équipe visiteuse, le Broendby SI a récolté un nul nul contre le Sparte Prague, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe lyonnaise est première, tandis que les visiteurs sont troisièmes à l’issue du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe lyonnaise, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Karl Toko-Ekambi à la 64e minute. Olympique Lyonnais à la 71e minute grâce à un autre but de Karl Toko-Ekambi, réalisant ainsi un double. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, qui s’est distanciée par un but de Houssem Aouar dans la foulée, en 86, clôturant ainsi le match sur le résultat de 3-0.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. Les Broendby SI a donné accès à Kevin Niclas Mensah, Kevin Ngoyi Tshiembe, Anis Slimane, cappis chrétien et Tobias Borkeeiet pour Jens Martin Gammelby, Henrik Heggheim, Mathias Greve Petersen, Simon Hedlund et Josip Radosevic et par le Lyonnais remplacé Rayan Cherki, Mauvais goût, Tino Kadewere et Habib Keïta pour Xherdan Shaqiri, Léo Dubois, Maxence Caqueret et Lucas Paqueta.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Lyonnais (Emerson et Maxence Caqueret), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Lyonnais monte à six points et reste à la place de l’accès à la phase suivante de la compétition et à la Broendby SI il s’accroche à un point, plutôt que de ne pas continuer dans le championnat.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de Lyon le fera contre lui Sparte Prague, Pendant ce temps, il Broendby SI affrontera le Rangers.

Fiche techniqueOlympique Lyonnais :Anthony Lopes, Leo Dubois (Malo Gusto, min.82), Damien Da Silva, Sinaly Diomande, Emerson, Xherdan Shaqiri (Rayan Cherki, min.65), Maxence Caqueret (Tino Kadewere, min.83), Thiago Mendes, Lucas Paqueta (Habib Keita, min.83), Houssem Aouar et Karl Toko-EkambiBroendby SI :Mads Hermansen, Sigurd Rosted, Henrik Heggheim (Kevin Ngoyi Tshiembe, min.63), Andreas Maxso, Andreas Bruus, Morten Frendrup, Josip Radosevic (Tobias Borkeeiet, min.84), Jens Martin Gammelby (Kevin Niclas Mensah, min.62) , Mathias Greve Petersen (Anis Slimane, min.63), Simon Hedlund (Christian Cappis, min.73) et Andrija PavlovicStade:Parc Olympique LyonnaisButs:Karl Toko-Ekambi (1-0, min. 64), Karl Toko-Ekambi (2-0, min. 71) et Houssem Aouar (3-0, min. 86)