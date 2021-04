L’Olympique Lyon obtient les trois points après avoir battu le FC Nantes 1-2

18/04/2021 à 23:11 CEST

le Lyon a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Nantes ce dimanche dans le Stade de la Beaujoire. le FC Nantes visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 1-0 lors du duel précédent contre Stade rennais. Concernant l’équipe visiteuse, le Olympique de Lyon il a remporté dans son fief 3-0 son dernier match du tournoi contre le SCO Angers. Avec ce bon résultat, l’équipe lyonnaise est quatrième, tandis que la Nantes Il est dix-neuvième à la fin de la partie.

La première équipe à marquer a été la Olympique de Lyon, qui a créé la lumière à travers un objectif de Memphis Depay quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la 5e minute. Par la suite, l’équipe lyonnaise a marqué, se distançant avec un autre but du point de penalty de Memphis Depay, réalisant ainsi un doublé à 37 minutes, terminant la première période avec un résultat de 0-2.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Nantes, qui s’est rapproché du tableau d’affichage grâce à un but de Nicolas Pallois à 60 minutes, concluant le match avec un score de 1-2 au tableau de bord.

Le technicien de la Nantes, Antoine Kombouaré, a donné accès au champ à Dennis Appiah, Abdoul Kader Bamba, Marcus Coco Oui Sébastien Corchia remplacer Charles Traoré, Moïse Simon, Kalifa Coulibaly Oui Fabio, tandis que du côté du Lyon, Rudi Garcia remplacé Mattia De Sciglio, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Sinaly Diomande Oui Yaya soumare pour Cornet Maxwel, Bruno Guimaraes, Memphis Depay, Léo Dubois Oui Karl Toko-Ekambi.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Jason Denayer.

Avec ces trois points, le Lyon Il occupait la quatrième place avec 67 points, occupant une place d’accès à la Ligue Europa en fin de match, tandis que Nantes était à la dix-neuvième place avec 28 points, occupant une place de relégation en Deuxième Division.

Le lendemain, l’équipe nantaise jouera à domicile contre le Course de Strasbourg, Pendant ce temps, il Olympique de Lyon cherchera le triomphe dans son stade devant Lille OSC.

Fiche techniqueFC Nantes:Anthony Lopes, Leo Dubois, Marcelo, Jason Denayer, Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi, Lucas Paqueta, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Memphis Depay et Islam SlimaniOlympique de Lyon:Alban Lafont, Fabio, Jean Charles Castelletto, Nicolas Pallois, Charles Traoré, Ludovic Blas, Pedro Chirivella, Moses Simon, Imran Louza, Randal Kolo Muani et Kalifa CoulibalyStade:Stade de La BeaujoireButs:Memphis Depay (0-1, min.5), Memphis Depay (0-2, min.37) et Nicolas Pallois (1-2, min.60)