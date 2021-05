L’Olympique Lyon remporte les trois points à domicile après avoir battu l’Olympique de Nîmes (2-5)

16/05/2021 à 23:07 CEST

le Lyon a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à Nîmes 2-5 pendant le match qui s’est déroulé au Stade des Costières ce dimanche. le Olympique de Nîmes est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir battu à l’extérieur de la maison par 0-3 à FC Metz. Du côté des visiteurs, le Olympique de Lyon a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Lorient dans son stade et le AS Monaco loin, par 4-1 et 2-3 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe Nimeño est dix-neuvième, tandis que le Lyon il est quatrième après la fin de la partie.

La première partie du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe Nimeño, qui a débuté au Stade des Costières avec un objectif de Moussa kone quelques minutes après le début du match, plus précisément à la 5e minute. Olympique de Lyon a réagi et égalisé le concours grâce au succès devant le but par Lucas Paqueta en minute 8. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe lyonnaise avec un but de Memphis Depay à la minute 20 qui a établi le 1-2. Après un nouveau jeu, l’équipe visiteuse a augmenté le score, qui s’est distanciée en mettant 1-3 grâce à un deuxième but de Lucas Paqueta à la minute 24, terminant ainsi la première moitié avec un 1-3 sur la lumière.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe lyonnaise, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Houssem Aouar dans la minute 55. Mais plus tard, l’équipe locale s’est approchée du tableau de bord en obtenant 2-4 grâce à un autre but de Moussa kone, qui a ainsi réalisé un doublé à la 62e minute. Olympique de Lyon il s’est distancé par un peu de Islam Slimani quelques instants avant le coup de sifflet final, à 87, clôturant ainsi le match avec le score de 2-5.

Le technicien de la Nîmes, Pascal plancque, a donné accès au champ à Sofiane Alakouch, Lucas Deaux, Nassim chadli, Mahamadou doucoure Oui Matteo ahlinvi remplacer Patrick Burner, Lamine Fomba, Niclas Eliasson, Moussa kone Oui Zinedine Ferhat, tandis que du côté du Lyon, Rudi Garcia remplacé Rayan Cherki, Thiago Mendes, Islam Slimani Oui Sinaly Diomande pour Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Karl Toko-Ekambi Oui Léo Dubois.

Avec ce bon affichage, le Olympique de Lyon Il compte déjà 76 points en Ligue 1 et reste à la quatrième place du tableau, au lieu d’accéder à la Ligue Europa. Pour sa part, Olympique de Nîmes il reste avec 35 points, dans une place de relégation en Deuxième Division, avec laquelle il a atteint le trente-septième jour.

Le lendemain, l’équipe de Pascal plancque fera face à Stade rennais, Pendant ce temps, il Olympique de Lyon Rudi Garcia lui fera face OGC Nice.

Fiche techniqueOlympique de Nîmes:Anthony Lopes, Leo Dubois, Marcelo, Jason Denayer, Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi, Lucas Paqueta, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Houssem Aouar et Memphis DepayOlympique de Lyon:Baptiste Reynet, Patrick Burner, Loick Landre, Naomichi Ueda, Birger Meling, Niclas Eliasson, Renaud Ripart, Lamine Fomba, Andrés Cubas, Zinedine Ferhat et Moussa KoneStade:Stade des CostièresButs:Moussa Kone (1-0, min.5), Lucas Paqueta (1-1, min.8), Memphis Depay (1-2, min.20), Lucas Paqueta (1-3, min.24), Houssem Aouar (1-4, min.55), Moussa Kone (2-4, min.62) et Islam Slimani (2-5, min.87)