L’Olympique Lyonnais bat le Racing Strasbourg 3-1 au Parc Olympique Lyonnais

12/09/2021 à 22:47 CEST

Les Strasbourg n’a pas réussi à plier le Lyonnais, qui s’est imposé 3-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Parc Olympique Lyonnais. Les Olympique Lyonnais Il est entré dans le match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-1 à FC Nantes. Du côté des visiteurs, le Course de Strasbourg a remporté dans son stade 3-1 son dernier match dans la compétition contre le Brest. A l’issue du match, l’équipe lyonnaise est septième, tandis que le Strasbourg Il est quinzième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une excellente manière pour l’équipe locale, qui a inauguré la lumineuse grâce à un but de Moussa Dembélé à la 8e minute, terminant la première période sur un score de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Olympique Lyonnais, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire avec un but de Jason denayer à la 64e minute.Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe lyonnaise grâce au but de Lucas Paqueta à 87 minutes, permettant 3-0. L’équipe de Strasbourg a réduit les distances avec un but sur penalty de Habib Diallo quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant la confrontation avec un résultat final de 3-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Olympique Lyonnais sauté du banc Jérôme Boateng, Maxence Caqueret, Lucas Paqueta, Rayan Cherki et Habib Keïta remplacement Sinaly Diomande, Thiago Mendès, Xherdan Shaqiri, Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimarães, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Dimitri Lienard, Habib Diallo, Jean-Eudes Aholou, Gerzino Nyamsi et Majeed waris, qui a sauté sur le terrain pour Antoine Caci, Frédéric guilbert, Sanjin prcic, Lucas Perrin et Kevin Gameiro.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Sinaly Diomande et Jérôme Boateng par le Lyonnais déjà Alexandre djiku par l’équipe de Strasbourg.

Avec ce résultat, le Lyonnais il reste huit points et le Strasbourg avec quatre pointes.

Le lendemain de la Ligue 1, le Olympique Lyonnais jouera contre lui Paris Saint-Germain à la maison, tandis que le Course de Strasbourg devra faire face dans sa querelle contre le FC Metz.

Fiche techniqueOlympique Lyonnais :Anthony Lopes, Malo Gusto, Sinaly Diomande (Jerome Boateng, min.61), Jason Denayer, Emerson, Xherdan Shaqiri (Lucas Paqueta, min.74), Houssem Aouar, Thiago Mendes (Maxence Caqueret, min.61), Bruno Guimaraes ( Habib Keita, min.90), Karl Toko-Ekambi (Rayan Cherki, min.75) et Moussa DembeleCourse de Strasbourg :Matz Sels, Frédéric Guilbert (Habib Diallo, min.65), Lucas Perrin (Gerzino Nyamsi, min.77), Anthony Caci (Dimitri Lienard, min.45), Alexander Djiku, Maxime Le Marchand, Adrien Thomasson, Sanjin Prcic (Jean -Eudes Aholou, min.65), Jeanricner Bellegarde, Ludovic Ajorque et Kevin Gameiro (Majeed Waris, min.77)Stade:Parc Olympique LyonnaisButs:Moussa Dembele (1-0, min. 8), Jason Denayer (2-0, min. 64), Lucas Paqueta (3-0, min. 87) et Habib Diallo (3-1, min. 90)