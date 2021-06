L’Olympique se renforce avec Endler, Bruun, Van De Donk

21/06/2021 à 19h40 CEST

L’Olympique n’a pas atteint cette saison le niveau qu’il affichait les années précédentes, étant la première Ligue des champions en six ans qu’il ne parvient pas à lever. Le succès ne s’est pas perpétué dans une édition de la compétition nationale dans laquelle le PSG est entré dans l’histoire. Le vingtième champion a mis fin au monopole de Lyon en championnat après 14 années consécutives de victoire

L’arrivée d’Endler

La gardienne a annoncé il y a quelques semaines son départ du Paris Saint Germain après quatre saisons passées à jouer dans leurs rangs. Signer pour trois ans avec l’Olympique après être devenu l’une des recrues les plus importantes de l’équipe de France, qui recherchait depuis longtemps un gardien de but garanti. Cette saison, il a été sélectionné comme le meilleur de la compétition française après n’avoir concédé que quatre buts en 22 matchs.

Adieu à une légende

Van de Donk était l’une des figures les plus représentatives d’Arsenal, étant le footballeur étranger avec le plus de participation au club. La Néerlandaise a disputé 142 matchs au cours des six années où elle a joué avec le club anglais. De plus, c’était Champion d’Europe et vice-champion du monde avec l’équipe nationale. Le Néerlandais a signé un contrat de deux saisons.

Brunn, défaite sensible pour le PSG

Après avoir remporté le concours de France, Le Paris Saint Germain perd ses footballeurs les plus importants. Preuve en est Endler et Brunn, qui feront partie de l’Olympique la saison prochaine. La Danoise signe avec l’équipe jusqu’en juin 2023. Elle a signé avec le PSG en 2018 après être passée par Fortuna. Il a marqué huit buts cette saison.