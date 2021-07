LOLZ chez Chris Pratt pensant qu’il est Tim ‘The Tool Man’ Taylor après avoir aidé Katherine Schwarzenegger avec l’amélioration de l’habitat

in

Pour en revenir à la référence de l’amélioration de l’habitat, c’est étonnamment opportun. Alors que l’émission était diffusée dans les années 90, l’autre série de Tim Allen Last Man Standing vient de terminer sa longue diffusion au cours de la saison 9 et a même présenté un épisode où Mike Baxter a rencontré Tim Taylor. À l’époque, le showrunner a déclaré qu’il souhaitait laisser la possibilité d’en savoir plus sur le personnage, vous savez, au cas où un projet de Tim ‘The Tool Man’ Taylor se déroulerait bientôt. C’est une allumeuse épique que 100% n’a pas encore réussi, mais Home Improvement a toujours une assez grande base de fans après toutes ces années.