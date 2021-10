LOM officiellement lancé sur Google Play !

Félicitations à tous les utilisateurs d’Android, car LOM est désormais disponible en téléchargement gratuit et en lecture sur le Google Play Store pour n’importe qui dans le monde. PruneBomb Soft a rendu le jeu accessible au grand public et prévoit de continuer à dépasser les attentes des utilisateurs. Des améliorations de contenu plus intéressantes et plus importantes seront observées en conséquence.

Les utilisateurs qui ont déjà installé l’application devront télécharger la dernière version depuis GooglePlay. Les utilisateurs devront également lier leur profil de réseau social (soit Google ou Facebook) pour sécuriser leurs données de jeu avant de les supprimer.

Certains se sont demandé pourquoi LOM n’a pas encore d’attributs clés de blockchain qui optimisent les retours des utilisateurs, suite à la disponibilité du lien de téléchargement APK sur NFT.Farm.

En effet, ITAM se consacre à fournir DeFi à la communauté des joueurs, et non l’inverse, comme beaucoup de ses utilisateurs le comprennent déjà. Il ne s’agit pas de gagner de l’argent rapidement, en particulier pour les créateurs, mais d’ajouter une autre couche de plaisir et de qualité au jeu qui durera.

Avec une perspective totalement différente, PruneBomb Soft construira progressivement LOM vers une économie de jeu viable où les joueurs peuvent profiter de leur temps libre :

Mécanisme de gain / P2E Model Farm NFT dans le jeu à vendre sur le marché. Pour gagner des jetons, misez NFT. Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous recevrez une récompense (Bientôt disponible). Difficulté du jeu

Non seulement pour encourager les joueurs de l’INO, mais aussi pour décourager l’agriculture sans discernement, le niveau de difficulté est volontairement défini plus haut que la normale. Les joueurs de l’INO peuvent rapidement atteindre le stade 3, mais ils ne sont pas submergés au point de nuire à l’équité. Les joueurs qui n’ont effectué aucun achat devront y consacrer du temps et des efforts, mais ils auront également la possibilité de recevoir des produits NFT et de progresser dans le jeu.

Disponibilité de l’or

Parce que l’or est une ressource si importante pour un meilleur voyage utilisateur, le Gold NFT sera supprimé du jeu pour compenser toute pénurie de devises. Le Gold NFT peut être utilisé dans le jeu ou transféré vers NFT. La ferme sera vendue sur le marché.

Équilibre NFT

Les spécifications des articles NFT ont été améliorées. En augmentant la valeur des produits NFT, le marché sera revitalisé pour les débutants et les joueurs de l’INO. Si les échanges deviennent plus fréquents, LOM peut maintenir indéfiniment une boucle de rétroaction des échanges d’articles NFT.

Considérez la version la plus récente de LOM comme étant la PHASE 1. La feuille de route de mise à niveau est en cours de finalisation par l’organisation et sera bientôt partagée avec la communauté. D’ici là, amusez-vous bien avec le jeu !

