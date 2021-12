Lomachenko boucle la boucle – AS.com

Le poids léger a été deux semaines très intenses. En seulement 21 jours, les principaux noms de la catégorie, à l’exception du blessé Ryan García, devaient être sur le ring. Kambosos a donné la surprise à Teófimo López, qui passera au super léger après avoir perdu, Isaac Cruz rejoint la fête malgré sa chute devant Gervonta et Haney reste sceptique. Il ne reste plus qu’à agir Vasyl Lomachenko (15-2, 11), qui ce samedi montera sur scène. Il le fait au Madison Square Garden de New York devant l’ancien champion du monde Richard Commey (30-3, 27 KO).

Il y a beaucoup d’envie parmi les fans de revoir Loma. Après avoir perdu contre Teófimo López, il est revenu en juin contre Nakatani. Il a livré et gagné avant la limite, et maintenant il a un test plus difficile avec un objectif clair : réclamer une nouvelle opportunité de départ. Le plan prévoyait que Lomachenko et López se rencontrent au début de 2022, mais maintenant tout le plan a explosé et peut-être que l’Ukrainien devra attendre. Kambosos est un agent libre et de Matchroom, ils continuent d’essayer de lui faire plaisir. Haney ensuite ? Faudra voir. Pour commander, l’Ukrainien doit gagner.

Sur le papier, Loma est une favorite. Commey a été champion du monde, a du punch… mais quand les rivaux sont montés à l’avant-dernière marche, il a échoué. Le Ghanéen a 34 ans et sait qu’il affronte sa dernière chance. Avec les surprises que nous avons vues, rien n’est à exclure, mais un Lomachenko avec une distance, une vitesse et un rythme habituels devrait gagner sans trop de problèmes. L’Ukrainien y joue aussi. Il ne peut pas échouer. Ce qui se passe ensuite est à deviner, mais il doit d’abord s’y conformer.