Lomachenko et Commey face à face au MSG

NEW YORK (9 décembre 2021) – L’ancien roi livre pour livre Vasiliy « Loma » Lomachenko a enregistré certaines de ses meilleures performances pour les projecteurs de New York, et espère le faire à nouveau le samedi soir au Madison Square Garden dans le Événement principal de 12 rondes des poids légers contre l’ancien champion du monde Richard « RC » Commey (ESPN, ESPN Deportes et ESPN +, 21 h HE / 18 h HP).

Le Lomachenko vs. Commey fait la une d’une émission de quatre combats après la cérémonie du trophée Heisman. L’artiste à élimination directe des poids lourds Jared « The Real Big Baby » Anderson (10-0, 10 KOs) revient dans un match de huit rondes contre Oleksandr Teslenko (17-1, 13 KOs) de l’Ukraine, le récent médaillé d’argent olympique Keyshawn Davis (3-0 , 2 KOs) affronte le vétéran mexicain José Zaragoza (8-3-1, 2 KOs) dans un affrontement léger en six rounds, et le poids moyen Nico Ali Walsh (2-0 , 2 KOs) ouvre l’émission dans un match de quatre rounds contre Reyes Sánchez (6-0, 2 KO).

Les combats préliminaires qui seront diffusés sur ESPN + (17 h 30 HE / 14 h 30 HP) mettront en vedette le phénomène des poids moyens juniors portoricains Xander Zayas (11-0, 8 KO).

Voici ce que les combattants avaient à dire lors de la conférence de presse :

• Vassili Lomachenko

«Le Madison Square Garden est un endroit spécial pour moi car au cours de ma carrière professionnelle, j’ai eu de nombreux combats mémorables ici. C’est la Mecque de la boxe. Merci, Commey, tu es un combattant fort. Je pense que nous donnons un combat très intéressant aux fans. Comme je l’ai déjà dit, il a une grande puissance et une grande portée, il a de l’expérience et un grand cœur. »

« Je suis très excité parce que c’est la prochaine étape de ma carrière de boxeur et ce sera très intéressant pour les fans. »

• Richard Commey

« Je me sens bien. Je suis très excité. C’est la deuxième fois que je viens ici. La dernière fois, ça n’a pas bien fonctionné pour moi {contre Teófimo López}, j’ai donc l’opportunité d’écrire une nouvelle histoire au Jardin. »

« J’ai tout mon pays derrière moi. J’ai tous les petits enfants à la maison qui veulent être là où je suis, et je sais que ce n’est pas un combat facile, mais je vais tout donner. Perdre fait partie de la boxe, donc peu importe comment vous perdez, il s’agit de revenir. Donc, peu importe ce qui est arrivé au combat de Teofimo López, c’est ce qu’il est et j’ai pris la perte comme un homme. Je savais que je devais repartir et je suis revenu très fort, et c’est pourquoi Loma m’a choisi, et samedi on verra ce qui se passe. Je viens donner un grand spectacle ».

• Jared Anderson

«Je vais être honnête, il a laissé un cruiserweight l’arrêter, donc ça veut tout dire. J’ai eu un camp assez difficile émotionnellement, mais nous nous sommes bien intégrés physiquement. Maintenant, nous sommes préparés mentalement, grâce à mon équipe. Ça veut dire beaucoup qu’ils sont derrière moi ».

• Oleksandr Teslenko

« Je sais que je ne suis pas le favori, mais je me fiche de ce que les gens disent. »

• Nico Ali Walsh

« C’est une expérience formidable et ce fut un honneur. Les derniers mois ont été un tourbillon d’émotions, et être parmi ces grands combattants signifie beaucoup. Tous ces combattants que j’ai déjà vus dans le passé. Être sur la carte Lomachenko est incroyable ».

• Alex Zayas

« Je dois clôturer l’année en force et offrir un grand spectacle pour mes débuts au Madison Square Garden. »

« Je me suis beaucoup amusé ici à New York. Signifie beaucoup pour moi. Cela signifie beaucoup pour les fans portoricains. Mon équipe a remporté une belle victoire il y a deux semaines {avec George Kambosos Jr.} ici au Madison Square Garden, donc je veux garder cet élan, je suis prêt à faire un spectacle samedi soir. «

• Keyshawn Davis

« J’ai signé avec Top Rank, les Jeux olympiques sont terminés et j’ai l’impression qu’il n’y a vraiment plus de pression. Tout est affaire à partir de maintenant. Je crois beaucoup en moi. Je sais que je peux me battre. Je vais aller sur le ring comme je l’ai fait toute cette année. Nous allons juste garder ce train en marche. »