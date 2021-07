Lomachenko et son rouleau sont de retour après avoir écrasé Nakatani

Esquives impossibles, rebonds sous des angles improbables, mains et jambes rapides… Vasyl Lomachenko est une superclasse et un combat, sa défaite contre Teófimo López, ne le changera pas. L’Ukrainien est revenu à l’action ce samedi après huit mois et a ainsi montré qu’il n’avait pas perdu un iota de sa qualité. Masayoshi Nakatani a pu donner un bon compte rendu, et c’est que les Japonais sont rentrés chez eux sans défense. Il n’a pas pu embarrasser Loma, qui a pu finir le duel en neuf rounds. L’infériorité des Japonais était manifeste et l’arbitre arrêta le massacre à temps. ‘NoMasChenko’ est revenu sur le ring.

Le combat était très décadent sur le papier. Il est vrai que les Japonais ont enduré douze rounds sur Teofimo et cela a rendu le procès morbide, mais une fois la cloche sonnée, tous les pronostics se sont confirmés. Lomachenko était extrêmement supérieur. Dans les deux premiers actes, l’Ukrainien a surpris grâce à sa vitesse et Nakatani, voyant ce qui s’en venait, a commencé à verrouiller les actions dans le troisième acte. Cela n’a pas empêché l’ancien champion du monde d’être meilleur (il a dépassé les 40% de réussite dans toutes les manches et dans certains il a frôlé les 60%), mais cela a rendu la tâche moche.

Tout pourrait changer au premier tour. Un coup de tête fortuit a ouvert Lomachenko dans la tête. Ce n’était pas gênant et l’Ukrainien a pu faire ce qu’il voulait : tirer. Il a sorti tout son arsenal pour briller et le peu que pouvait faire son adversaire était de le bloquer pour tenter de forcer le résultat à être dicté par les juges. Ce n’était pas le cas. Racaneria est payé et plus avant quelqu’un d’aussi expérimenté et avec une telle qualité. Loma a trouvé le trou au cinquième tour. Il était dans le corps à corps et à deux mains, il a renversé Nakatani. Il a récupéré et la cloche l’a aidé, mais il a dû changer de cap. Au sixième acte il n’a pas voulu bloquer les actions, il a pris du travail et celui contre l’Ukrainien il l’a massacré. Les coups sont rentrés nets et nets, la réponse a été très faible… et il a dû rebloquer. Chaque plan qu’il a mis en œuvre a été neutralisé par Lomachenko. La fin était évidente. L’Asiatique lui mettait du cœur, mais la précision de Loma le massacrait. Son œil droit était pratiquement fermé et au neuvième round, après une bonne série de l’Ukrainien, l’arbitre a arrêté le combat. Juste. Bon retour pour Lomachenko.