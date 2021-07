Lomachenko pointe Teofimo et Mayweather rejette Davis

Lorsque Vasyl Lomachenko a terminé Nakatani, Gervonta Davis a commencé son combat contre Mario Barrios. Deux des noms les plus médiatiques et de la plus haute qualité ont coïncidé en même temps sur le ring (un à Las Vegas et l’autre à Atlanta) samedi dernier. Teófimo López aurait dû être touché une semaine avant, mais il a contracté le coronavirus et entrera sur le ring le 14 août. Les trois forment un trio qui devrait former une rivalité d’époque.

Teofimo et Lomachenko se sont déjà affrontés. Le triomphe a élevé le premier parmi les meilleurs livre pour livre. L’Ukrainien était très confiant dans ses chances, à tel point qu’il n’y avait pas de clause de revanche. Par conséquent, Loma a dû affronter Nakatani et López affrontera le candidat officiel de l’IBF, George Kambosos. Y aura-t-il une suite ? Bob Arum a été clair : Ils sont en négociations pour que ce combat ait lieu au début de 2022. C’est la justice. De plus, ils appartiennent tous les deux au même promoteur et tout semble facile. Avant, oui, Teofimo devra d’abord s’y conformer.

Avec les mots d’Arum, celui qui était à nouveau décroché est Davis, qui a décidé de monter en superlight ce samedi pour s’ouvrir des horizons. Soit à cause de cette situation désavantageuse, parce que « Tank » s’est imposé comme l’un des meilleurs livre pour livre ou parce qu’il est un stratège de dix, Floyd Mayweather (manager de Gervonta avec Premier Boxing Champions), a prononcé les mots qui ont eu le la plupart résonnent tout au long du week-end. « Money » était prudent à propos de l’anneau, mais lors d’une conférence de presse, il était clair : son élève ne se battra avec personne d’autre que PBC. C’est-à-dire, si on fait attention à lui, ni Teofimo, ni Lomachenko, ni deux autres noms qui ont sonné comme Haney et Ryan Garcia. Cela semble fou, mais avec Mayweather, on ne sait jamais. Il sera temps d’attendre, car il est temps de négocier. La boxe se dirige depuis quelques mois pour que les meilleurs rencontrent les meilleurs. Ce serait une grave erreur de briser cette tendance.