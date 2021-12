Lomachenko rappelle son statut dans le nouvel ordre des poids légers

Vasyl Lomachenko connecté deux gauches à Richard Commey et l’a fait trébucher et rebondir sur les cordes. L’Africain est revenu à la position de combat et l’Ukrainien l’a envoyé dans le coin. Une seconde plus tard, la cloche sonna. C’était le deuxième round de leur combat et Loma en profitait. L’ancien champion du monde en trois divisions a pris un risque très important. Il avait choisi un adversaire très difficile pour ses caractéristiques : plus gros, plus fort et avec un grand coup de poing. Cela semblait être un dernier test pour demander vengeance contre Teofimo. La défaite de Lopez a brisé toute revanche (son dernier bourreau prendra du poids), mais il a dû relever ce défi. Il l’a fait parfaitement et l’a battu par décision claire et unanime (117-110, 119-108 et 119-108). Il avait seulement besoin d’assommer quand il le pouvait. Il a pardonné, inexplicablement dans le septième.

Lomachenko est un chasseur diesel, mais cette fois, il ne lui a fallu qu’un tour pour lire le combat. Commey lançait des bombes à chaque fois qu’il lançait un coup de poing. On ne pouvait pas faire confiance. Il n’a pas, dAu deuxième tour, Loma a sorti tout son arsenal. Il variait les plans, les vitesses, les angles… Contre Nakatami, en juin, l’Ukrainien a montré un bon niveau, mais à New York ce samedi il a laissé de belles sensations. Que personne ne l’oublie pour la lumière. C’était le message qu’il voulait envoyer et il l’a fait.

Les qualités défensives de Lomachenko sont extraordinaires, tout comme ses attaques. Quand il l’a proposé, il était intouchable et a répondu par de longues séries. C’était à un autre niveau de voir comment Loma faisait échouer les mains de son adversaire. L’Ukrainien était tellement à l’aise qu’il s’est même offert le luxe de se lever, d’être enfermé dans un coin et de renverser la vapeur pour croiser Commey au sixième tour. Le Ghanéen a été coriace, mais au fil des rounds, il a perdu le punch qu’il avait au début. Il n’arrêtait pas d’essayer, mais ses qualités diminuaient. Loma, pour sa part, le punissait et le prévisible arriva. Avec un crochet dans le short, il l’envoya à la toile dans le septième. L’ancien champion du monde en trois diviseurs a prévenu le coin de son rival que Commey n’allait pas bien. L’arbitre l’a invité à continuer, mais il avait raison. Les jambes du Ghanéen ont cédé et Loma a demandé la même chose… mais ils l’ont laissé continuer.

Au virage Commey a demandé de continuer et le médecin, avant de commencer le huitième, l’a vérifié pour lui donner le OK. Lomachenko, étonnamment, n’a pas voulu insister. Il semblait qu’il voulait lui permettre de récupérer. En neuvième, le Ghanéen est sorti agressif et a mis beaucoup de rythme. La stratégie ne semblait pas être la meilleure, mais les génies font des choses géniales. Lorsque Loma a de nouveau appuyé sur le gaz, il était à nouveau supérieur. Il avait l’air de chercher la poussée finale, mais non. Il a joué, aimé et gagné facilement sans courir après le KO. Commey, pour sa part, n’a jamais donné son bras pour se tordre et a toujours essayé de suivre et de surprendre. Il n’a pas gâché la scène. Une fois qu’il s’est exécuté sur le ring, Loma a été clair au micro : « Je suis celui qui mérite l’opportunité de combattre Kambosos. Si on me l’offre, je l’accepterai. Je me battrai n’importe où dans le monde« .