L’OMB fait don d’équipement pour le gymnase du Residencial Monte Hatillo

San Juan, Porto Rico – L’Organisation Mondiale de Boxe (WBO), présidée par Lcdo. Francisco ‘Paco’ Valcárcel et dans le cadre de son programme reconnu ‘WBO Kids Drug Free’, se sont rendus jeudi dans la ville de San Juan pour faire don d’équipement de boxe au gymnase municipal du complexe résidentiel Monte Hatillo, situé à Río Piedras.

Le don comprenait divers articles adaptés à tous les âges, notamment des gants de différentes tailles, des masques de protection, des sacs, des poires et du matériel pour les entraîneurs, entre autres.

« Nous sommes dans le gymnase de Monte Hatillo avec l’entraîneur Orlando ‘Canito’ Marrero qui est un entraîneur dévoué et qui, avec son groupe, a fait un travail formidable dans ce quartier résidentiel de Río Piedras. Nous avons aidé ‘Canito’ à plusieurs reprises, mais l’équipement est endommagé par l’utilisation et nous devons continuer à le remplacer. Il nous a appelé et il sait qu’il peut compter sur nous car il fait un travail extraordinaire pour ce quartier résidentiel », a déclaré Valcárcel.

Le conseiller juridique de l’OMB, Lcdo. Gustavo Olivieri, l’arbitre José H. Rivera et le conseiller de la superstar philippine Manny Pacquiao, Sean Gibbons.

« WBO Kids Drug Free » est un programme international destiné aux enfants et aux jeunes afin de véhiculer un message de prévention de la consommation de drogues et de les motiver à poursuivre leurs études, en utilisant le sport comme un outil pour rester sur la bonne voie, ainsi que pour soutenir des causes destinées aux plus démunis afin de les aider à obtenir une meilleure qualité de vie.

Photos : VÍCTOR PLANAS