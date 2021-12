L’ombre des play-off s’agrandit après de nouvelles tables Nepo-Carlsen en cinquième

01/12/2021 à 19:13 CET

L’ombre d’un dénouement de la Coupe du monde de Dubaï à travers le bris d’égalité des jeux rapides commence à se dessiner après les nouveaux tableaux, inscrits ce mercredi dans la cinquième à allure classique entre le champion du monde d’échecs, le Norvégien Magnus Carlsen, et l’aspirant russe Ian Nepomniachtchi .

Après le premier tiers du « match », qui se déroule dans le cadre de l’Exposition universelle de Dubaï, les cinq matchs se sont soldés par le même résultat nul, fruit d’une préparation exhaustive des joueurs à l’aide d’ordinateurs imbattables.

La succession des tirages dans tous les jeux au rythme lent c’est déjà arrivé lors de la séance précédente pour le titre, dans lequel Carlsen a exposé sa couronne contre l’Américain Fabiano Caruana en 2018. Ce dernier et le match pour le titre précédent, contre le Russe Sergey Karjakin, ont été résolus lors du bris d’égalité.

Pour la troisième fois à l’initiative des pièces blanches, Nepo est resté, dans ce cinquième match, fidèle à l’ouverture espagnole et Carlsen n’a eu aucun scrupule à s’y lancer, bien qu’il ait choisi une ligne rare avec 8 … Rb8.

La position adoptait une structure de pions symétrique dans laquelle le Russe disposait de plus d’espace et le champion se résignait à rester dans une attitude passive, jouant les options les plus solides afin de ne pas commettre une erreur stratégique qui pourrait précipiter sa défaite.

Le jeu s’est déroulé par des canaux silencieux, bien que le champion a déjà dit que la tension psychologique monte au fur et à mesure que les tables défilent.

Carlsen a passé, en milieu de partie, beaucoup plus de temps que son adversaire pour plonger dans l’essence de la position, mais l’horloge les a progressivement adaptés. Le module a toujours souligné l’égalité avec le très léger avantage de l’initiative que Nepo n’a jamais décliné.

Dans une fin de tour, cavalier et fou de même couleur, avec cinq pions de chaque côté, les concurrents avaient l’obligation de continuer à jouer jusqu’au premier contrôle horaire (2 heures pour les 40 premiers mouvements), car le règlement interdisait de s’entendre sur des tirages au sort avant ce point.

La répartition du point a été convenue au coup 43, après un peu plus de trois heures, et le score reflète désormais une égalité à 2,5, avant le deuxième jour de repos. Vendredi, au sixième jeu, Carlsen aura l’initiative des pièces blanches.