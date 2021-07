L’ombre du Maracanazo menace le Brésil

in

07/08/2021 à 09:32 CEST

Marcos de Vicente

Coupe de l’America : Brésil – Argentine

Peu de ceux qui ont vécu cela sont encore en vie, et même ainsi, cela continue d’être un traumatisme qui hante les Brésiliens. Dans un pays où le football est une religion, l’équipe de Canarinha a vu comment elle a été battue lors de son propre tournoi. C’était la Coupe du monde 1950 et 200 000 spectateurs ont subi l’humiliation de voir leur équipe tomber face à l’Uruguay en grande finale. La légende du Maracanazo avait commencé.

Ce dimanche à 2h00 du matin, un grand match se jouera à nouveau dans la cathédrale du football brésilien. Ceux de Neymar, Vinicius et compagnie affrontera la rivale historique par excellence, l’Argentine, commandée par un Léo Messi qui est encore une fois sur le point d’un titre. Peu osent le mentionner, mais le Maracanázo glisse comme une mauvaise ombre menaçant la santé mentale des Brésiliens.

Et ce n’est pas le seul traumatisme que les fans de canarinha ont dû subir. En 2014, à nouveau lors de sa Coupe du monde, l’humiliation a frappé fort. Cette fois c’était Allemagne celui qui, au stade Mineirao, il a endossé un 7-1 empoisonné en demi-finale qui fait encore mal. Les larmes des supporters brésiliens sont difficiles à effacer et c’est désormais Messi qui veut les rééditer.

Brésil atteint la finale en tant que grand favori après avoir éliminé Pérou sans beaucoup d’éclat mais avec beaucoup d’habileté, alors que l’Argentine n’a pas pu passer le match nul contre la Colombie. Bien sûr, lors des tirs au but, les Albicelestes ont montré un savoir être qui fait peur et qu’ils sont la parfaite lettre d’introduction avant la finale.

Neymar et Messi, deux grands amis, se retrouveront sur un terrain et une grande partie des options qu’ont les deux équipes passent par qu’elles soient entonnées ou non le jour de la grande finale.