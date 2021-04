Lors de l’interview de CinemaBlend avec Danielle Galligan et Calahan Skogman, qui partent pour une expédition enneigée lors de la première saison de Shadow and Bone, Galligan a partagé à quel point elle adorait apprendre les langues. Elle et sa co-star apprennent actuellement des langues humaines ensemble, mais pour l’émission, elle a été chargée d’en apprendre une toute nouvelle. Les efforts déployés par la série Netflix pour que son monde se sente réel sont assez étonnants et impressionnants.